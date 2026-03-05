Techly IM 1300-VM-RGB: il mouse ergonomico verticale che migliora comfort e produttività

Un mouse ergonomico con design verticale a 45° come IM 1300-VM-RGB di Techly, riduce lo stress su polso, mano e avambraccio, minimizzando la tensione muscolare durante lunghe sessioni.

Queste sono caratteristiche che, alla lunga, si traducono in maggiore comfort, meno fatica e meno rischi legati a posture sbagliate o ripetitive, un aspetto particolarmente importante se si lavora molte ore al PC.



Il collegamento, oltre che via cavo, può avvenire anche tramite connessione wireless via 2.4 GHz (ricevitore USB incluso) rendendo l’uso più flessibile e versatile: ideale con laptop, switch frequente di postazion oppure semplicemente per ridurre l’ingombro sulla scrivania. Inoltre, la funzione plug-and-play e la compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi tra cui Windows e macOS lo rendono immediatamente operativo, senza complicazioni. La connettività è stabile, senza ritardi o disconnessioni fastidiose.

Il design ergonomico curvo e confortevole, pensato per adattarsi naturalmente al palmo e supportare la mano in posizione corretta, è ottimo per produttività, editing, grafica, programmazione o gaming prolungato. Dotato di sensore ottico ad alta precisione con risoluzione fino a 8000 dpi fornisce un tracciamento molto preciso; il polling rate di 1000Hz garantisce reattività immediata e fluidità del movimento con input lag ridotto. I 10 pulsanti di cui 6 multimediali garatiscono un uso efficiente, riducendo le interruzioni e incrementando la produttività. La batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 800 mAh, assicura leggerezza, ricarica rapida e soprattutto un’autonomia energetica prolungata.

La retroilluminazione RGB, modificabile tenendo premuto a lungo il tasto DPI, non è una mera questione estetica: per molti utenti, soprattutto gamer o creativi, l’illuminazione contribuisce all’atmosfera e all’esperienza d’uso.

Perfetto anche come mouse “da viaggio” con portatile o come secondo mouse per ambienti diversi (ufficio, casa, studio), grazie alle pratiche dimensioni (117,5 X 79 X 59 mm) e il peso di 110g.

Il mouse Techly risulta un upgrade di qualità percepibile rispetto a un mouse “standard”, per comfort, autonomia e uso quotidiano.

Il mouse è un device fondamentale del “set-up” e non un semplice accessorio. Spesso, quando si pensa a migliorare la postazione, si investe su componenti più “visibili” come monitor o tastiera, ma migliorare il mouse può avere un impatto tangibile e quotidiano sulla produttività, comfort ed esperienza utente.

Investire in un mouse ergonomico e affidabile garantisce un ritorno concreto: meno affaticamento, più efficienza e, in definitiva, maggiore qualità del lavoro o del gioco.

Il Mouse Ergonomico RGB USB e Wireless 2.4G di Techly non è “solo un mouse”: è uno strumento pensato per un uso intensivo, per chi non vuole (o non può) sacrificare comfort e produttività; per fare in modo che ogni clic e ogni movimento siano il più naturali possibile.