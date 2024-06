Nuove voci all'orizzonte per Google Gemini: arrivano Ruby e River

Nell'ultima versione beta dell'app Google dedicata all'assistente IA è stata individuata una nuova funzionalità interessante che permette di selezionare voci diverse. Secondo quanto trapelato, questa funzione, trovata nel menu delle impostazioni sotto la voce "Voice", permette agli utenti di scegliere tra due nuove voci denominate Ruby e River. Questo aggiornamento sembra puntare a rendere personalizzabile l'esperienza utente nella risposta vocale per le ricerche su Google.

Quando individuate, non è stato possibile ascoltare le voci in questione, lasciando quindi il dubbio se si tratti di voci completamente nuove o semplicemente di versioni rinominate delle voci già disponibili per l'Assistente Google.

Mentre l'Assistente Google offre già una selezione di voci diverse, il sistema Gemini non disponeva fino ad ora di opzioni simili.

Al momento, la nuova funzione sopracitata non risulta collegata nello specifico alla sezione Gemini, rendendo quindi incerto se le nuove voci siano esclusivamente per Gemini o se rappresentino un tentativo di semplificare il processo di selezione della voce attraverso entrambi gli assistenti.

La possibilità che Gemini possa presto offrire una selezione di voci sembra molto probabile, considerando la concorrenza nel campo dell'intelligenza artificiale, in particolare da parte di OpenAI con ChatGPT-4o. È interessante osservare come questo campo continui a evolversi, cercando di offrire assistenti sempre più personalizzabili e capaci di rispondere in maniera sempre più naturale e umana alle richieste degli utenti.