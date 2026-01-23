Avatar di Ospite Git_Blade #897 0
e quindi alla fine pagheremo sempre di più, che novità
Forse Nvidia ha in mente il mercato hyperscaler, perché i privati si terranno le loro schede, e col piffero che pagheranno il 50% in più, a parte i soliti col portafogli a fisarmonica.
Questo si riperquoterà inevitabilmente sui giochi e da lì indietro su Nvidia, che però se ne fregherà, visto che i maggiori guadagni arrivano dagli hyperscaler.
Questo potrebbe aprire il mercato a nuovi operatori, favorendo un abbassamento dei prezzi per un po'.
Ci sarà quindi l'uscita da un monopolio e l'entrata in un oligopolio (leggi: cartello), che rialzerà i prezzi.
Addio a qualcosa che non è mai stato rispettato, almeno dai tempi dell'esplosione del bitcoin. Sono veramente cosi dementi questi di Nvidia?? ma questo generale calo di intelligenza tra gli umani inizia a far paura!
Vogliono indirizzare la gente su Geforce Now, ma non credo che sarà un successo per loro, almeno lo spero.
