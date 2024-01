ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER, un aggiornamento tecnologico per il 4K? | Test & Recensione

Dopo il lancio della nuova RTX 4070 SUPER, di cui potete leggere la recensione in questo articolo, oggi è la volta della RTX 4070 Ti SUPER, che andrà a sostituire nella gamma RTX 40 la RTX 4070 Ti. La scheda offre diverse novità, tra cui più memoria video e un bus più ampio, e segue la strada tracciata dalla RTX 4070 SUPER debuttando allo stesso prezzo di listino del modello precedente: la RTX 4070 Ti SUPER arriva sul mercato domani a partire da 909 euro, 10 in meno della RTX 4070 Ti, uscita all’epoca a 919 euro.

Per molti versi, la RTX 4070 Ti SUPER è la più interessante delle tre nuove schede presentate da NVIDIA al CES. Rispetterà le aspettative? Scopriamolo in questa recensione.

Design e specifiche tecniche

Così come la vecchia RTX 4070 Ti, anche la RTX 4070 Ti SUPER non ha un modello Founders Edition. Per questa recensione ho ricevuto una personalizzazione ASUS TUF, non overcloccata e che sarà disponibile al prezzo di listino.

Il design è quello tipico delle schede ASUS TUF, con una copertura grigio scuro in cui sono incastonate le tre ventole da 92mm del sistema di raffreddamento, un backplate in metallo dello stesso colore e LED RGB solamente nel logo TUF e nella piccola striscia sottostante. Le linee sono abbastanza semplici e senza troppi fronzoli, una caratteristica che apprezziamo e che permette alla scheda di abbinarsi bene a qualsiasi build.

Il sistema di raffreddamento a tripla ventola è aiutato dal così detto “Screen Cooling”, ossia il taglio nella parte di backplate che sporge oltre il PCB e permette all’aria mossa dalla ventola più a destra di attraversare le lamelle del dissipatore.

Nonostante le tre ventole le dimensioni sono tutto sommato contenute: la scheda occupa quasi 3 slot, ma è lunga solo 300mm, non molti se pensiamo che la RTX 4070 Ti Gaming OC che ho usato per questi test arriva a 335mm.

In termini di specifiche tecniche, la nuova RTX 4070 Ti SUPER abbandona la GPU AD104 in favore del chip AD103, lo stesso che troviamo nella RTX 4080. NVIDIA ha messo a disposizione 8448 CUDA core, 66 RT core e 264 Tensore core, il 10% in più di quelli disponibili sulla RTX 4070 Ti. La memoria video passa a 16GB GDDR6X su un bus 256-bit, un bel salto in avanti rispetto al modello precedente che è dotato di 12GB GDDR6X su un bus 192-bit; in entrambi i casi la memoria opera a 21Gbps.

RTX 4070 Ti SUPER RTX 4070 Ti GPU AD103 AD104 CUDA Core 8448 7680 RT Core 66 (3° generazione) 60 (3° generazione) Tensor Core 264 (4° generazione) 240 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 2340 / 2610 MHz 2310 / 2610 MHz Cache L2 48 MB 48 MB VRAM 16GB GDDR6X 12GB GDDR6X Bus di memoria 256-bit 192-bit Velocità memoria 21 Gbps 21 Gbps TGP 285 watt 285 watt Prezzo di lancio 909 euro (IVA inclusa) 919 euro (IVA inclusa)

A non cambiare sono invece la frequenza massima, che rimane di 2610MHz (quella base passa da 2310MHz a 2340MHz), la cache L2 di 48MB e il TGP, anche per questa SUPER di 285 watt. L’alimentazione è sempre affidata al connettore 12VHPWR, ma in confezione è presente anche l’adattatore per usare due 8 PIN PCIe classici.

Tra le altre caratteristiche di questa ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER troviamo un doppio BIOS, che come di consueto permette di scegliere tra Performance Mode e Quiet Mode (una ha frequenze più alte, l’altra predilige la silenziosità) e cinque uscite video, suddivise in tre DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.1. ASUS ha voluto inserire una HDMI in più rispetto alle specifiche di NVIDIA, un’aggiunta gradita che offre maggior flessibilità.

Prestazioni

Come di consueto abbiamo usato la nostra suite di test, composta da diversi giochi e software di creazione contenuti, per misurare le prestazioni della ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER. Ho testato la scheda su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

Immagine 1 di 8

Immagine 2 di 8

Immagine 3 di 8

Immagine 4 di 8

Immagine 5 di 8

Immagine 6 di 8

Immagine 7 di 8

Immagine 8 di 8

La risoluzione 4K è quella dove la RTX 4070 Ti SUPER riesce a sfruttare al meglio i 16GB di memoria video a disposizione e il bus più ampio, superando la RTX 4070 Ti in media del 9%. La SUPER permette di giocare a praticamente tutto in 4K con il massimo dettaglio grafico, fatta eccezione per Cyberpunk 2077, un vero e proprio “mattone” che non va oltre i 44 FPS medi; in questo caso però entra in gioco il DLSS 3, che può essere sfruttato (anche senza abbinarlo al ray tracing) per incrementare le prestazioni sopra i 60 FPS. In alternativa è sempre possibile scendere un po’ con la qualità, impostandola ad alto o medio-alto.

Nonostante le ottime prestazioni, la scheda rimane parecchio dietro la RTX 4080, con una differenza media del 14,5%; la RTX 4070 Ti SUPER qui è anche il 7,5% più lenta della Radeon RX 7900 XT, che si conferma davvero un’ottima scheda per giocare in rasterizzazione classica.

Immagine 1 di 8

Immagine 2 di 8

Immagine 3 di 8

Immagine 4 di 8

Immagine 5 di 8

Immagine 6 di 8

Immagine 7 di 8

Immagine 8 di 8

A risoluzione Quad HD le differenze si assottigliano parecchio, specie tra RTX 4070 Ti SUPER e “liscia”: il nuovo modello è quasi il 7% più veloce della RTX 4070 Ti, mentre rimane il 13% più lento della RTX 4080 e il 5% più lento della Radeon RX 7900 XT. In ogni caso, la RTX 4070 Ti SUPER permette di giocare in 1440p ad alti FPS a tutti i giochi provati, superando i 100 FPS in Cyberpunk 2077.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Per i test con ray tracing ho voluto indicare nel grafico la versione di DLSS e FSR usata, così da mettere in chiaro soprattutto quando è attivo il frame generation (integrato in DLSS 3 e FSR 3) e quando no. Come regola generale, ho sfruttato la versione più recente di entrambe le tecnologie implementata in ogni gioco. Prima di passare ai test, vi segnalo che in Avatar: Frontiers of Pandora ho eseguito il benchmark due volte, una con DLSS e FSR 3, l’altra con FSR 3 anche sulle GPU NVIDIA e che nei benchmark di Doom Eternal e Metro Exodus Enhanced Edition non ci sono le schede AMD perché i giochi integrano solo il DLSS.

Immagine 1 di 11

Immagine 2 di 11

Immagine 3 di 11

Immagine 4 di 11

Immagine 5 di 11

Immagine 6 di 11

Immagine 7 di 11

Immagine 8 di 11

Immagine 9 di 11

Immagine 10 di 11

Immagine 11 di 11

I benchmark in 4K con ray tracing mettono nero su bianco che grazie al DLSS, con la RTX 4070 Ti SUPER si può giocare in 2160p con ray tracing attivo a tutti i giochi moderni sopra i 60 FPS. In molti casi il merito è della frame generation, che ad esempio permette di superare gli 80 FPS medi in Cyberpunk 2077 senza dover sacrificare nulla in termini di qualità. La RTX 4070 Ti non è da meno, ma la SUPER è in media quasi l’11% più veloce a questa risoluzione, pur rimanendo parecchio dietro la RTX 4080 (-13,5%).

Come sempre quando si parla di ray tracing, cambia radicalmente il confronto con la Radeon RX 7900 XT, che risulta decisamente più lenta. La scheda NVDIA gestisce meglio il ray tracing, ma sul risultato pesa molto anche la maggior diffusione di DLSS 3 rispetto a FSR 3.

Immagine 1 di 11

Immagine 2 di 11

Immagine 3 di 11

Immagine 4 di 11

Immagine 5 di 11

Immagine 6 di 11

Immagine 7 di 11

Immagine 8 di 11

Immagine 9 di 11

Immagine 10 di 11

Immagine 11 di 11

Come prima, a risoluzione 1440p si assottigliano le differenze tra le schede, ma non cambia il quadro generale: la RTX 4070 Ti SUPER è il 6,5% più veloce della RTX 4070 Ti e l’11,5% più lenta della RTX 4080.

Benchmark a risoluzione Full HD

Ho voluto eseguire i test della ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER anche a risoluzione Full HD, per vedere come si comporta la scheda rispetto alle altre con cui l’ho confrontata nei test precedenti. Ovviamente la RTX 4070 Ti SUPER non ha alcun problema a gestire i giochi in 1080p e permette di sfruttare i monitor Full HD ad altissimo refresh rate, specialmente considerando che nei giochi competitivi si tengono sempre le impostazioni grafiche al minimo.

Immagine 1 di 8

Immagine 2 di 8

Immagine 3 di 8

Immagine 4 di 8

Immagine 5 di 8

Immagine 6 di 8

Immagine 7 di 8

Immagine 8 di 8

Rispetto alla RTX 4070 Ti, la SUPER è solo il 5% (in media) più veloce, mentre rimane il 5% più lenta della Radeon RX 7900 XT, che si conferma migliore in rasterizzazione classica, e il 9% più lenta della RTX 4080.

Immagine 1 di 11

Immagine 2 di 11

Immagine 3 di 11

Immagine 4 di 11

Immagine 5 di 11

Immagine 6 di 11

Immagine 7 di 11

Immagine 8 di 11

Immagine 9 di 11

Immagine 10 di 11

Immagine 11 di 11

Attivare il ray tracing non cambia le cose in casa NVIDIA, con la RTX 4070 Ti SUPER che rimane circa il 5% più veloce del modello precedente e il 9% più lenta della RTX 4080; c’è grande differenza invece nel confronto con la RX 7900 XT che, esattamente come nei test precedenti, risulta parecchio più lenta a causa della maggior diffusione di DLSS 3 e della miglior gestione del ray tracing da parte delle schede NVIDIA.

Benchmark in creazione di contenuti

Nei test di creazione contenuti ho testato la ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER in Blender Benchmark, DaVinci Resolve e ON1 Resize AI 2023, per valutare le prestazioni in rendering, upscaling IA e encoding video.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

La RTX 4070 Ti SUPER è l’11,5% più veloce della RTX 4070 Ti in Blender, mentre in DaVinci Resolve ottiene gli stessi ottimi risultati della RTX 4070 Ti, risultando praticamente alla pari ache di RTX 4080 e RTX 4090. Meno bene invece in ON1 Resize AI 2023, dove è solamente il 2% più veloce della RTX 4070 Ti, una differenza che nel test si traduce in meno di 1 secondo di differenza.

Consumi e temperatura

Per misurare consumi e temperatura eseguo un loop del benchmark di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS o FSR (a seconda della GPU) attivi, così da avere un’idea dei valori medi che si registrano quando si gioca. In questo modo mi risulta più semplice capire come si comporterà la scheda durante sessioni di gioco intense, verosimilmente lo scenario più probabile a cui sarà sottoposta una volta all’interno del vostro PC. Si tratta di un benchmark impegnativo che mette le GPU a dura prova, specialmente quelle di fascia più bassa non pensate per il 4K, ma se giocherete a risoluzione inferiore, potrete aspettarvi consumi più contenuti.

La ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER raggiunge un valore medio di 263 watt, 30 watt in più della RTX 4070 Ti (il 13%), ma comunque ampiamente all’interno del TGP dichiarato da NVIDIA. Considerando che in questo specifico test la SUPER è il 20% più veloce del modello “liscio”, non ci sono particolari problemi di efficienza da segnalare, anzi; sembra che la nuova RTX 4070 Ti SUPER migliori quanto fatto dal modello precedente. Male invece la Radeon RX 7900 XT, messa a durissima prova dal benchmark e che fa registrare un consumo medio addirittura il 13% superiore al TGP dichiarato di 300 watt.

Bene anche per quanto riguarda il raffreddamento, con la temperatura che non va mai oltre i 59°C nel benchmark. La RTX 4070 Ti fa segnare qualche grado in meno, merito probabilmente del sistema di raffreddamento più ampio, ma in ogni caso la ASUS TUF RTX 4070 Ti SUPER rimane sempre fresca e non vi darà mai problemi in questo senso.

Verdetto

La RTX 4070 Ti SUPER arriva sul mercato per sostituire la RTX 4070 Ti, che uscirà dalla lineup per fare spazio al nuovo modello. La variante SUPER è un vero e proprio aggiornamento tecnologico: oltre a offrire più prestazioni, ha più memoria e un bus più ampio, tutte caratteristiche la rendono più “future-proof” rispetto al modello che va a rimpiazzare, un bel vantaggio se siete tra coloro che non cambiano scheda video tanto spesso. Ma come si posiziona rispetto alle altre schede sul mercato?

Inizio col dire che, esattamente come per la RTX 4070 SUPER lanciata la scorsa settimana non sostituiva la RTX 4070, questa non è una scheda video pensata per chi già ha una RTX 4070 Ti. Nonostante i cambiamenti le permettano di performare decisamente meglio in 4K, con una differenza del 10% a favore del modello SUPER, non bastano a giustificare il passaggio dall’una all’altra; si tratta di una scheda video pensata per chi viene da una vecchia generazione, come una RTX 20, e vuole aggiornare il proprio PC con una GPU di fascia alta che, come abbiamo visto, permette di giocare sia un Quad HD ad alto refresh rate che in 4K con ray tracing attivo grazie al DLSS 3.

Nonostante però la SUPER abbia un rapporto prezzo/prestazioni migliore del modello “liscio”, per molti utenti la RTX 4070 Ti potrebbe essere più interessante: già ora la si può trovare online a circa 800€ ed è probabile che i negozi faranno sconti per svuotare i magazzini e fare posto alla nuova SUPER. Uno scenario del genere di certo farà gola a molti e sarebbe stupido non approfittarne, ma bisogna anche considerare che queste offerte dureranno molto poco: le scorte di RTX 4070 Ti non sono probabilmente molte e, una volta terminate, l’unico modo per reperire questa GPU sarà il mercato dell’usato. Quindi, se siete interessanti a sfruttare questa opportunità, preparatevi a monitorare i vari e-shop nei prossimi giorni.

Da non dimenticare poi tutti coloro che puntano alle prestazioni pure, senza prestare particolare attenzione al ray tracing. Per questa nicchia di utenza è più indicata la Radeon RX 7900 XT, più veloce del 5% circa a tutte le risoluzioni e parecchio più economica, dato che la si trova intorno ai 730-740€, o anche meno. Ho già sottolineato in passato come sia sempre più difficile ignorare il ray tracing, specialmente ora che in alcuni giochi come Avatar: Frontiers of Pandora è integrato e non può essere disattivato, ma ci sono ancora titoli che non lo prevedono e gli utenti che giocano ancora in rasterizzazione classica continuano a essere parecchi; questi ultimi potrebbero trovare nella Radeon RX 7900 XT una scheda più adatta alle loro esigenze, visto il rapporto prezzo/prestazioni decisamente migliore quando si tratta di rasterizzazione classica. Vi ricordo però che i consumi in gioco si sono dimostrati problematici, quindi se vi ritrovate in questa descrizione e state valutando la Radeon, ricordate di considerare anche questo aspetto.

Fatte queste considerazioni, chi dovrebbe acquistare la nuova RTX 4070 Ti SUPER? Si tratta di una buona soluzione per chi vuole giocare in Quad HD ad alti FPS e anche in 4K con ray tracing e DLSS, ma forse in queste prime settimane non è l’opzione migliore: se le offerte su RTX 4070 Ti e RTX 4080 (che verrà sostituita dalla RTX 4080 SUPER il prossimo 31 gennaio e che potrebbe anch’essa subire forti sconti) descritte prima dovessero concretizzarsi, ci sarebbe la possibilità di acquistare rispettivamente una scheda per il Quad HD ad alti FPS più economica, o una scheda più performante allo stesso prezzo, o quasi.

Il mio consiglio è quello di aspettare prima di fiondarvi ad acquistare una RTX 4070 Ti SUPER e monitorare il mercato in cerca di queste offerte. Per aiutarvi, vi do qualche idea delle cifre a cui potrebbe valere la pena optare per i modelli precedenti: scegliete la RTX 4070 Ti solo se costerà 100/150€ in meno della RTX 4070 Ti SUPER, in caso contrario la differenza in termini di VRAM, bus di memoria e prestazioni in 4K non vale il risparmio. Allo stesso modo, scegliete la RTX 4080 solo se, nel momento in cui uscirà la RTX 4080 SUPER, verrà scontata a un prezzo compreso tra i 900 e i 1000€.