NVIDIA: mostrato il die della serie Blackwell in tutto il suo splendore

Un'immagine del die GB202 di NVIDIA, che alimenta la GPU RTX 5090 (qui potete leggere la nostra recensione dettagliata), è stata condivisa sui social media (più precisamente su X), rivelando il layout dei componenti dell'architettura Blackwell. La foto condivisa sul profilo di Kurnal, mostra la disposizione degli elementi principali come cache L2, GPC, SM e controller di memoria.

L'immagine fornisce preziose informazioni sulla nuova architettura di punta di NVIDIA. Al centro del die si trova la cache L2 da 64 MB, suddivisa in due strati da 32 MB. Intorno ad essa sono posizionati 12 cluster di elaborazione grafica (GPC), ciascuno contenente unità di elaborazione delle texture (TPC) e processori di streaming (SM).

Il GB202 ha dimensioni considerevoli, con un'area di 761,56 mm².

Ai bordi del die si trovano 8 controller di memoria a 64 bit e interfacce fisiche per la memoria GDDR7. Sul fondo sono presenti l'interfaccia PCIe 5.0 x16 e il controller display. L'immagine rivela anche la presenza di unità dedicate all'encoding/decoding video (NVENC/NVDEC).

Un secondo confronto mostra che il GB202 è il 24% più grande rispetto al die AD102 utilizzato nella precedente NVIDIA RTX 4090. Nonostante l'utilizzo del nodo N4P di TSMC, una versione ottimizzata del processo N4, NVIDIA ha dovuto aumentare significativamente le dimensioni per ottenere le prestazioni desiderate.

Le maggiori dimensioni e il layout ottimizzato suggeriscono un notevole incremento di potenza di calcolo rispetto alla generazione precedente. L'ampia cache L2 e il maggior numero di unità di elaborazione si traducono in prestazioni superiori nei carichi di lavoro grafici e di intelligenza artificiale.

Tuttavia, le dimensioni considerevoli del die, per quanto impressionanti, possono avere implicazioni sui costi di produzione e sul consumo energetico. Se volete saperne di più in merito, vista l'imminente uscita il prossimo 30 gennaio, vi ricordiamo che potete trovare la nostra analisi dettagliata dell'ultima top di gamma di NVIDIA, corredata di tantissimi test che possono sfatarvi ogni dubbio in merito a quella che, a tutti gli effetti, è la nuova regina delle schede grafiche.