NVIDIA prevede che i robot saranno pagati 50.000$ all'anno entro il 2030

L'intelligenza artificiale e i robot autonomi stanno ridisegnando rapidamente il panorama economico mondiale, con implicazioni che potrebbero presto toccare anche il nostro concetto di retribuzione. Le previsioni di Jensen Huang, CEO di NVIDIA, delineano un futuro in cui le aziende potrebbero trovarsi a "stipendiare" robot con circa 50.000 dollari annui per compensare una carenza globale di forza lavoro che, entro la fine del decennio, potrebbe raggiungere i 50 milioni di lavoratori. Una prospettiva che apre interrogativi non solo economici ma anche etici sulla relazione tra uomo, macchina e mercato del lavoro.

La crisi lavorativa imminente e la risposta robotica

Durante l'evento tecnologico annuale di NVIDIA, che ha attirato circa 25.000 partecipanti appassionati di intelligenza artificiale, Huang ha evidenziato come la carenza di manodopera rappresenti una sfida globale crescente. "Saremmo più che felici di pagare 50.000 dollari a nuovi lavoratori per venire a lavorare. Probabilmente dovremo pagare la stessa cifra ai robot", ha dichiarato il CEO, sottolineando l'inevitabilità di una trasformazione radicale nel mercato del lavoro.

La visione di Nvidia sul futuro dell'automazione è ambiziosa e totale. Nel loro video promozionale, l'azienda afferma che "ogni cosa che si muove diventerà autonoma" e che "l'infrastruttura sarà robotica", con miliardi di telecamere in magazzini e fabbriche. La prospettiva include anche una nuova concezione dei veicoli: "Ogni auto è già un robot, e ora stiamo costruendo robot generici".

Da produttore di schede grafiche a gigante dell'IA

La rivoluzione robotica rappresenta solo l'ultimo capitolo della straordinaria trasformazione di NVIDIA. L'azienda, un tempo conosciuta principalmente per le sue schede grafiche destinate al gaming, si è reinventata come protagonista centrale dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Il suo successo è stato trainato dalla domanda insaziabile di GPU (unità di elaborazione grafica), chip potenti essenziali per compiti AI complessi.

I robot non sostituiranno solo i lavoratori, ma potrebbero presto avere anche uno stipendio.

Questa evoluzione ha catapultato NVIDIA ai vertici del settore tecnologico, portandola brevemente a superare i 3 trilioni di dollari di capitalizzazione e rendendola temporaneamente l'azienda più preziosa al mondo. Una scalata vertiginosa che ha trasformato anche le fortune personali di Huang, il cui patrimonio netto ha superato i 114 miliardi di dollari.

Isaac GR00T N1: il futuro dei robot umanoidi

Per realizzare la sua visione robotica, NVIDIA ha presentato Isaac GR00T N1, un modello AI pre-addestrato e open-source specificamente progettato per robot umanoidi. Durante l'evento, l'azienda ha mostrato un robot umanoide che svolgeva autonomamente compiti domestici come lavare i piatti e caricare la lavastoviglie.

Questo modello, insieme ai nuovi framework di addestramento, mira a sbloccare nuove possibilità nel campo della robotica alimentata dall'IA. La startup norvegese 1X, creatrice del robot mostrato nella dimostrazione, ha affermato che questa tecnologia aprirà la strada ai robot compagni, una nuova generazione di assistenti meccanici progettati per interagire quotidianamente con gli esseri umani.

Le implicazioni etiche dell'automazione

Jensen Huang non è l'unico leader tecnologico a interrogarsi sulle implicazioni dell'automazione. Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, ha proposto che i governi dovrebbero tassare le aziende che utilizzano robot. Secondo Gates, i fondi raccolti potrebbero essere destinati a settori come l'assistenza sociale e l'istruzione, dove il lavoro umano rimane insostituibile.

L'Unione Europea ha brevemente considerato una proposta di tassa sui robot, ma alla fine è stata respinta. Questi dibattiti riflettono le preoccupazioni crescenti sulla distribuzione della ricchezza in un'economia sempre più automatizzata, dove il rapporto tra capitale e lavoro sta subendo una trasformazione radicale.

Mentre la tecnologia continua a progredire, la sfida non sarà solo quella di integrare i robot nel tessuto economico, ma anche di ripensare fondamentalmente i nostri sistemi sociali ed economici per garantire che l'automazione porti benefici diffusi anziché concentrare ulteriormente ricchezza e potere.