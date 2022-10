La GeForce RTX 4090 è già nelle mani di diversi appassionati di tutto il mondo, i quali stanno mettendo alla prova le sue incredibili capacità tecniche. Tuttavia, sembra che i consumi, davvero elevati, della scheda, potrebbero portare alla fusione del connettori 12VHPWR, come riportato da alcune due sfortunati utenti. Non sappiamo se la situazione sia imputabile solo a piccolo errore in fase di installazione o pura sfortuna, ma NVIDIA ha già affermato di star indagando sulle segnalazione e di fornire ulteriori informazioni non appena possibile.

Il primo ad aver testimoniato la faccenda tramite un thread su Reddit è l’utente reggie_gakil, il quale ha pubblicato varie foto che mostrano il connettore bruciato sulla scheda video, così come sull’adattatore NVIDIA. Il ragazzo stava semplicemente giocando a Red Dead Redemption 2, con un carico di 400W sulla GPU, quando il cavo si è fuso. Quindi, non siamo quindi in presenza di un overclock estremo, che potrebbe spiegare in parte l’accaduto, ma di una situazione accorsa durante l’uso normale del prodotto.

Tuttavia, guardando attentamente le foto del sistema di reggie_gakil, è possibile scorgere un possibile problema che potrebbe aver portato alla fusione del cavo. Infatti, tutti i connettori di alimentazione devono essere posizionati correttamente e completamente inseriti per garantire una conduttività senza rischi. In caso contrario, potrebbero verificarsi surriscaldamenti o, addirittura, archi elettrici.

Photo Credit: reggie_gakil/Reddit

Photo Credit: reggie_gakil/Reddit

In particolare, alcuni hanno fatto notare che il cavo era piuttosto piegato, ma reggie-gakil ha affermato che “la piegatura non è era così aggressiva. C’era sicuramente una piegatura, ma questo non dovrebbe accadere con un alimentatore Corsair RMX 1000 da 2.000 euro“. È possibile che la piegatura del cavo fosse troppo vicina al connettore o che le prese dell’adattatore fossero difettose o allentate, senza escludere un possibile difetto dell’alimentatore.

Qualsiasi sia stata la causa, sarebbe bene seguire i consigli di CableMod per evitare eventuali problemi in futuro. CableMod raccomanda di evitare di piegare i cavi, facendo osservare che “piegare i fili troppo vicino al connettore può causare l’allentamento o il disallineamento di alcuni terminali all’interno del connettore stesso. Questo potrebbe portare a un carico non uniforme sugli altri fili, aumentando il rischio di danni da surriscaldamento. Il rischio è sostanzialmente più elevato se la piegatura viene effettuata in orizzontale rispetto all’orientamento del connettore (da sinistra a destra)“.

Se avete acquistando, o state pensando di comprare, una RTX 4090, vi raccomandiamo di non piegare il cavo di alimentatore in prossimità del connettore.