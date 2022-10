Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di una situazione piuttosto preoccupante inerente alla fusione dei connettori 12VHPWR a 16 pin presenti sulla nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. La causa, probabilmente, è da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore. Infatti, come riportato da CableMod, “piegare i fili troppo vicino al connettore può causare l’allentamento o il disallineamento di alcuni terminali all’interno del connettore stesso. Questo potrebbe portare a un carico non uniforme sugli altri fili, aumentando il rischio di danni da surriscaldamento. Il rischio è sostanzialmente più elevato se la piegatura viene effettuata in orizzontale rispetto all’orientamento del connettore (da sinistra a destra)“.

Seasonic, a quanto pare, deve essere subito corsa ai ripari e ha recentemente mostrato il sample di un connettore di alimentazione 12VHPWR ad angolo retto, che dovrebbe risolvere questo annoso problema. Del resto, le dimensioni di una RTX 4090 sono piuttosto importanti e gli utenti potrebbero trovare difficile riuscire a disporre i cavi all’interno del case nel modo migliore possibile.

Tuttavia, Seasonic non è l’unica azienda ad aver pensato a questa soluzione, in quanto anche Cablemod aveva già annunciato un adattatore per rendere il connettore a 90° e che utilizza un design a PCB multipli per assicurare la massima rigidità. Quest’ultimo prodotto sarà in vendita a partire dal 31 ottobre a un prezzo non ancora specificato. Per quanto riguarda l’alternativa di Seasonic, in mancanza di una foto dell’estremo opposto, non è possibile comprendere se si tratta di un adattatore o di un cavo apposito da utilizzare con gli alimentatori del noto brand.

A ogni modo, è bene ricordare che il connettore 12VHPWR ha una durata di 30 cicli di connessione e PCI-SIG ha rilevato problemi di accoppiamento intorno ai 40 cicli. Questo significa che, anche se il problema della piegatura dei cavi dovesse essere risolto, gli acquirenti di RTX 4090 dovranno continuare a fare attenzione per evitare potenziali danni al connettore e/o alla scheda stessa.