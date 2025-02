NVIDIA RTX 5060 e 5060 Ti: la data di lancio trapela in rete

Il produttore taiwanese Chaintech ha involontariamente confermato le date di lancio delle GPU RTX 5060 e RTX 5060 Ti attraverso una slide trapelata online. Le nuove schede grafiche di fascia media di NVIDIA sono, infatti, attese sul mercato all'inizio del secondo trimestre (per cui a marzo), in versioni da 8 GB e 16 GB di VRAM.

Secondo le indiscrezioni, entrambi i modelli utilizzeranno il chip GB206 con bus di memoria a 128 bit. Nonostante l'adozione del nuovo standard GDDR7, gli 8 GB di VRAM della versione base potrebbero rivelarsi insufficienti per il gaming con ray tracing nel 2025 e oltre.

La concorrenza, come l'Arc B580 di Intel con 12 GB di memoria, offre già configurazioni più generose. Il successo delle nuove RTX dipenderà quindi in larga misura dalle prestazioni effettive, che dovranno compensare eventuali limiti di memoria per conquistare i giocatori.

Chaintech non ha rivelato dettagli tecnici sulle nuove GPU, ma le specifiche complete dovrebbero emergere nelle prossime settimane in vista del lancio ufficiale da parte di NVIDIA.ori domestici.

Vale la pena notare come l'industria delle GPU è da sempre caratterizzata da una feroce competizione e da cicli di innovazione molto rapidi: le anticipazioni e i "leak" di informazioni, come nel caso di Chaintech, sono diventati parte integrante del marketing in questo settore, creando attesa e discussioni nella comunità degli appassionati di tecnologia. Allo stesso tempo, però, i rumor vanno sempre presi con le pinze, per cui dobbiamo attendere notizie ufficiali da parte di NVIDIA per scoprire la reale data di uscita delle nuove schede.