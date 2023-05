Come sappiamo Nvidia è un’azienda specializzata principalmente nella produzione di schede video (GPU). Le GPU sono utilizzate in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui giochi, intelligenza artificiale (IA) e data center. Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è diventata un importante motore di crescita per Nvidia. Le GPU dell’azienda sono utilizzate per alimentare applicazioni basate sull’intelligenza artificiale come le auto a guida autonoma, il riconoscimento facciale e l’elaborazione del linguaggio naturale.

Il settore IA di Nvidia è in rapida crescita e, nell’anno fiscale 2022, il fatturato derivante dall’IA è cresciuto del 65%. Nvidia prevede che il fatturato dell’IA continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni. L’azienda prevede che il fatturato dell’IA raggiungerà i 100 miliardi di dollari entro l’anno fiscale 2025, facendola quindi entrare nel ristretto club delle azienda da un triolione di dollari.

La crescita dell’IA di Nvidia è guidata da una serie di fattori:

Il costo dell’hardware per l’IA sta diminuendo. Ciò lo rende accessibile a una gamma più ampia di aziende e organizzazioni; Le capacità dell’IA stanno migliorando rapidamente, il che le rende più utili per una più vasta gamma di applicazioni; La domanda di prodotti e servizi basati sull’IA è in rapida crescita.

Tutte queste motivazioni stanno creando moltissime opportunità per i prodotti AI di Nvidia.

La crescita dell’intelligenza artificiale di Nvidia sta rendendo l’azienda una forza importante nel settore dei semiconduttori. L’azienda è ora il più grande produttore di GPU al mondo ed è anche una delle aziende di semiconduttori di maggior valore al mondo. La capitalizzazione di mercato dell’azienda supera i 700 miliardi di dollari.

La crescita dell’intelligenza artificiale di Nvidia è destinata a continuare nei prossimi anni. L’azienda è ben posizionata per beneficiare della crescita del mercato e dispone di un solido portafoglio di prodotti e servizi di IA. Inoltre vanta anche una solida esperienza nel campo dell’innovazione. È probabile che questi fattori aiutino Nvidia a continuare a far crescere il suo business dell’IA negli anni a venire.

Oltre ai fattori sopra citati, Nvidia sta beneficiando anche della crescita del mercato dei data center. I data center sono utilizzati per immagazzinare ed elaborare grandi quantità di dati. Le applicazioni di intelligenza artificiale vengono sempre più utilizzate nei data center e questo sta creando un ampio mercato per i prodotti di Nvidia.