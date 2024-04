NVIDIA vuole creare uno standard per i PC compatti da gaming

NVIDIA ha svelato i suoi piani per rivoluzionare il panorama dei PC di gioco SFF (Small Form Factor). In collaborazione con i principali operatori del settore, NVIDIA sta guidando la creazione di un ecosistema da gaming SFF completamente nuovo, guidato dalle sue GPU "SFF Enthusiast GeForce".

Il segmento dei PC SFF ha da tempo affascinato i videogiocatori grazie al suo design poco ingombrante e al suo potenziale per case innovativi. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, la mancanza di linee guida standardizzate ha lasciato gli appassionati alle prese con la complessità della compatibilità dei componenti e delle configurazioni ottimali. L'ultima iniziativa di NVIDIA mira ad affrontare queste sfide.

Lavorando a stretto contatto con una vasta gamma di partner, fra cui produttori di schede grafiche (AIC), progettisti di chassis e produttori di unità di alimentazione (PSU), NVIDIA sta elaborando una serie completa di linee guida specificamente concepite per le build SFF. Queste linee guida forniranno direttive chiare su dimensioni, distanze e altri fattori cruciali essenziali per una perfetta integrazione nelle configurazioni di PC compatti.

Il punto centrale di questa iniziativa è l'introduzione dell'etichetta "SFF Enthusiast GeForce", che indica le GPU ottimizzate per i sistemi di gioco SFF. Anche se NVIDIA stessa non produrrà varianti compatte, i suoi partner sono autorizzati sviluppare GPU che soddisfino i rigorosi criteri di questo nuovo standard. Fra le prime GPU che si prevede porteranno questo marchio ci sono le serie GeForce RTX 4060 e 4060 Ti, che promettono prestazioni ottime entro i confini delle strutture SFF.

"Gli appassionati di tutto il mondo scelgono i case Small Form Factor per i loro rig da sogno.

Tuttavia, quando si assembla con le moderne GPU per appassionati, trovare i migliori componenti per una configurazione SFF (Small Form Factor) può essere una sfida.

NVIDIA ha sviluppato delle linee guida sul form factor per aiutare i giocatori a scegliere la migliore GPU GeForce RTX e i migliori componenti per la loro configurazione SFF.

Queste linee guida forniscono le dimensioni e le distanze tra le schede grafiche per appassionati e i telai SFF, creando uno standard per i produttori di AIC e di telai per contribuire a rendere la costruzione di PC da gioco SFF un'esperienza straordinaria", spiega il brand.