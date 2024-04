Questo SSD Samsung oggi vi costa il 30% in meno (-130€)

Se siete alla ricerca di un'alternativa alle comuni chiavette USB e desiderate un dispositivo di archiviazione più avanzato, come un SSD da esterno che garantisca prestazioni superiori nel trasferimento e nella memorizzazione dei file tra diversi dispositivi, e se avete bisogno di una grande capacità di archiviazione, Amazon ha l'offerta che fa per voi. Oggi è possibile acquistare il Samsung T5 EVO da 4TB con uno sconto del 30%, a soli 299€ anziché 429,99€.

Samsung T5 EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Memorie T5 EVO è l'ideale per chi è costantemente in movimento e necessita di una soluzione affidabile e veloce per la gestione dei propri dati. Grazie alla sua velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 460 MB/s, è consigliato ai creativi che lavorano con file di grandi dimensioni e desiderano ridurre al minimo i tempi di attesa durante il trasferimento dei dati.

La sua compatibilità estesa, che include Mac, PC, laptop, tablet, telefoni e persino console per gaming, lo rende un SSD versatile e adatto a una vasta gamma di esigenze e dispositivi. Per coloro che danno importanza alla durabilità, il Samsung T5 EVO risponde a questa esigenza grazie alla sua struttura robusta in gomma e metallo, capace di resistere a cadute fino a 2 metri di altezza.

Inoltre, la presenza di una tecnologia anti-surriscaldamento garantisce una maggiore affidabilità e prestazione nel tempo, rendendolo un acquisto sicuro per chi cerca un SSD portatile di lunga durata. Che siate fotografi, videomaker, designer o semplicemente alla ricerca di una soluzione efficace per l'archiviazione esterna, il Samsung T5 EVO da 4TB, attualmente offerto al prezzo scontato di 299€, rappresenta quindi un'opzione eccellente e conveniente.

