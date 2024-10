Odi dare le caramelle ad Halloween? Questo fantasma fatto con un Raspberry Pi fa al caso tuo

Un ingegnoso maker ha creato un fantasma AI interattivo chiamato Casper utilizzando un Raspberry Pi 5 per intrattenere i bambini durante Halloween. Nathan di NathanBuildsDIY ha sviluppato questo progetto che combina hardware e software per creare un'esperienza divertente e non spaventosa per i bambini che bussano alle porte per "dolcetto o scherzetto".

Casper può rilevare quando i bambini si avvicinano e usare l'AI per interagire con loro.

Il sistema utilizza un sensore di distanza per rilevare l'avvicinamento delle persone, un microfono per captare l'audio e convertirlo in testo, e un'intelligenza artificiale per generare risposte appropriate. Il cuore del progetto è un Raspberry Pi 5 collegato a vari componenti come un sensore ultrasonico, LED per gli occhi e la bocca, e una struttura 3D stampata per la testa.

Dal punto di vista software, il progetto si basa su Vosk per la conversione testo-voce e su Google Gemini per l'elaborazione AI. Nathan ha reso open source sia il codice che i file STL per la stampa 3D, permettendo ad altri appassionati di replicare o modificare il progetto.

L'approccio di Nathan nell'utilizzare l'AI per generare risposte contestuali e battute a tema Halloween mostra il potenziale di queste tecnologie nell'intrattenimento e nell'interazione sociale.

Per chi fosse interessato a vedere Casper in azione o a replicare il progetto, Nathan ha pubblicato un video dettagliato su YouTube che mostra sia una dimostrazione pratica che una spiegazione approfondita del processo di costruzione.