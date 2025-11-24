Il Black Friday è arrivato anche su PC Componentes da diversi giorni, tra le piattaforme ideali per tutti gli appassionati di tecnologia che desiderano aggiornare il proprio PC. In questo periodo, il sito offre sconti imperdibili su una vasta gamma di componenti hardware, permettendovi di portare a casa prodotti di qualità a prezzi molto vantaggiosi. Che stiate cercando di potenziare il vostro sistema o curiosi di scoprire le offerte, questo è il momento giusto per fare un giro sul portale.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi le offerte su PC Componentes

I prodotti più venduti al Black Friday su PC Componentes

Tra i prodotti più gettonati di queste ore spiccano sicuramente le ventole e gli alimentatori. Questi componenti, fondamentali per garantire prestazioni stabili e raffreddamento efficiente del PC, sono tra i più ricercati dagli utenti. Grazie agli sconti del Black Friday, potrete approfittare di prezzi ribassati su modelli di marca, garantendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Non mancano, poi, le schede video, sempre tra gli articoli più ambiti dagli appassionati di gaming e dagli utenti che desiderano costruire o aggiornare un PC potente. Anche qui, le offerte di PC Componentes permettono di trovare qualche vero affare: dai modelli più recenti e performanti fino a quelli più accessibili, c’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi vuole incrementare le prestazioni grafiche del proprio computer.

Se siete alla ricerca di hardware di qualità a prezzi scontati, non lasciatevi sfuggire le promozioni del Black Friday su PC Componentes. Ventole, alimentatori, schede video e tanti altri componenti vi aspettano: con un po’ di fortuna, potrete trovare l’offerta perfetta per le vostre esigenze e portare a casa prodotti indispensabili per il vostro setup tecnologico.

Vedi le offerte su PC Componentes