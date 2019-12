OfficeSuite: l’alternativa a Microsoft Office, che sembra veramente Office

La Suite Office è diventata ormai indispensabile nella quotidianità. Che si tratti di scrivere testi più o meno complicati, fare presentazioni o gestire eventi, sia per uso privato che per lavoro, l’insieme di programmi che comprende tra gli altri Word, PowerPoint ed Excel viene usato in maniera costante da milioni di utenti in tutto il mondo.

Con il passare degli anni però sono nate proposte e alternative molto valide nonché in alcuni casi più economiche e snelle, che possono sostituire in egual modo Microsoft Office. Oggi vi parliamo infatti di OfficeSuite, ovvero un pacchetto di applicazioni pensate per sostituire senza alcuna rinuncia Word, PowerPoint ed Excel, garantendo però la piena compatibilità.

OfficeSuite è un pacchetto disponibile sia per computer Windows sia per dispositivi Android e iOS e permette di lavorare a qualsiasi tipo di documento in maniera continuativa con l’uno o l’altro dispositivo. Non importa dunque che voi siate fisicamente in ufficio o che vi stiate recando a un appuntamento. Grazie alla compatibilità con la maggior parte dei servizi Cloud esistenti, tra cui Drobox, Google Drive, OneDrive e tanti altri, potrete accedere in qualunque momento ai vostri documenti, modificarli e condividerli in maniera pressoché istantanea.

Office Suite si compone di Documents, Sheets, Slides, Mail e PDF Extra. Documents offre tutte le funzionalità necessarie per rendere la creazione e la modifica di testi immediata e intuitiva. Pensato e progettato per poter migliorare il lavoro in team, consente di aggiungere commenti che possono essere accettati o rifiutati dagli altri utenti, aiutando a tener traccia di tutti i passaggi compiuti.

Gli strumenti a disposizione permettono di realizzare layout complessi, in modo da poter dare libero sfogo alla propria creatività. Le opzioni di posizionamento avanzate rendono semplice lavorare con tabelle, grafici e altri elementi grafici.

Sheets è tra le migliori alternative di Excel disponibili oggi. Compatibile con oltre 250 funzioni e formule, permette di creare e modificare più di 30 diverse tipologie di grafici. Slides mette a disposizione decine di layout per realizzare presentazioni efficaci e di sicuro impatto. L’integrazione di file multimediali è intuitiva così come la possibilità di configurare le animazioni nel passaggio da una slide all’altra.

L’applicazione Mail presenta una grafica minimale e leggera e permette di gestire più account e-mail da un unico programma. La formattazione del testo semplificata, insieme alla possibilità di controllare e ordinare le e-mail sia online che offline, oltre alla completa integrazione con l’agenda, lo rendono uno strumento efficace e alla portata di tutti.

Gli utenti che sceglieranno di installare OfficeSuite potranno inoltre aprire e modificare file PDF, aggiungere e correggere porzioni di testo o immagini, convertirli in file ePub, Word o Excel e usare anche la firma digitale per incrementare la sicurezza del proprio lavoro.

Condividendo i file con un gruppo di persone, chiunque all’interno del team sarà in grado di inserire commenti, evidenziare del testo o anche disegnare dove previsto, mentre gli altri utenti vedranno in tempo reale le modifiche effettuate.

Da non sottovalutare inoltre l’aspetto economico. Rispetto a Microsoft Office, che costa 69,99 dollari l’anno, OfficeSuite parte da soli 29,99 dollari l’anno, ovvero meno della metà.

OfficeSuite prevede vari pacchetti in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visionare il sito ufficiale disponibile tramite questo link.

Se siete interessati ad OfficeSuite lo potete acquistare nelle seguenti versioni: