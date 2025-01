Microsoft rimuove il thesaurus da Word: siete sconvolti quanto noi?

Microsoft ha rimosso la funzione Smart Lookup da Word, eliminando di fatto il thesaurus integrato nell'applicazione. Questa modifica, entrata in vigore all'inizio dell'anno, costringe gli utenti a cercare alternative per la ricerca di sinonimi e definizioni.

La rimozione di Smart Lookup rappresenta un cambiamento significativo per molti utenti abituati a utilizzare questa funzionalità per arricchire i propri testi. Microsoft non sembra aver dato particolare risalto a questa modifica, limitandosi ad aggiornare un documento di supporto che ora recita: "Importante: Smart Lookup verrà ritirato a partire dal 1° gennaio 2025".

Gli utenti che tentano di utilizzare la funzione in Word ricevono ora un messaggio che indica che è stata deprecata. Microsoft non ha indicato un sostituto diretto, ma sembra spingere gli utenti verso l'utilizzo di Copilot, il suo assistente AI integrato in vari prodotti e servizi.

L'azienda ha recentemente aumentato il prezzo di Microsoft 365 per la prima volta in 12 anni, aggiungendo crediti Copilot agli abbonamenti Personal e Family. Sebbene Microsoft non abbia esplicitamente collegato l'aumento di prezzo all'introduzione di Copilot, la correlazione appare comunque evidente.

La rimozione di Smart Lookup costringe gli utenti a cercare alternative per la ricerca di sinonimi e definizioni. Le opzioni includono:

Utilizzare Copilot all'interno di Word

Cercare definizioni e sinonimi tramite browser web

Ricorrere a strumenti di terze parti

Ovviamente, nessuna di queste soluzioni offre la stessa immediatezza e integrazione di Smart Lookup. Questo cambiamento sottolinea l'importanza crescente dell'intelligenza artificiale nelle strategie di Microsoft e il suo impatto sulle funzionalità tradizionali dei software di produttività. Gli utenti dovranno adattarsi a questi cambiamenti, esplorando nuove modalità per svolgere compiti che prima erano integrati direttamente nelle applicazioni.