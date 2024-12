ONLYOFFICE DocSpace 3.0: entra nella nuova era della collaborazione sicura e flessibile

La nuova versione della piattaforma open source per la collaborazione ONLYOFFICE DocSpace è qui, e porta con sé oltre 25 nuove funzionalità e miglioramenti per rivoluzionare il modo in cui lavori con colleghi e partner.

Questa evoluzione non solo ottimizza la gestione degli utenti, ma introduce un ambiente di lavoro congiunto senza precedenti, in cui la collaborazione in tempo reale è resa fluida e sicura grazie alle stanze di dati virtuali.

Lavorare con clienti e partner sarà quindi non solo più sicuro ed efficiente, ma anche più intuitivo e dinamico, facilitando la creazione di documenti e la condivisione controllata delle informazioni in qualsiasi fase del progetto.

Cos’è ONLYOFFICE DocSpace

ONLYOFFICE DocSpace è una piattaforma collaborativa progettata per facilitare la gestione e la condivisione di documenti all'interno di team o tra organizzazioni diverse. Si distingue per il suo approccio innovativo, che consente di creare uno spazio di lavoro collaborativo sicuro e dinamico, in cui utenti interni ed esterni possono interagire in tempo reale.

La versione 3.0 è stata pensata per rendere il flusso di lavoro ancora più semplice ed efficiente, grazie alle seguenti novità.

Gestione degli utenti: più semplice, più chiara, più potente

La gestione degli utenti è stata completamente rinnovata per offrirti un’esperienza intuitiva e senza costi aggiuntivi. Ecco le novità principali:

Tipologie di utenti senza costi : ora puoi aggiungere utenti e ospiti gratuitamente

: ora puoi aggiungere utenti e ospiti gratuitamente Nuovi ruoli nelle stanze : da oggi puoi assegnare ruoli specifici come Gestore della stanza o Content Creator , garantendo un controllo preciso su chi può fare cosa.

: da oggi puoi assegnare ruoli specifici come o , garantendo un controllo preciso su chi può fare cosa. OAuth 2.0: per una gestione sicura degli accessi e delle autorizzazioni utenti.

Stanze di dati virtuali: la sicurezza su misura per te

Con le Stanze di dati virtuali (VDR), puoi archiviare e condividere informazioni sensibili in totale sicurezza. Ideali per fusioni, acquisizioni o progetti collaborativi, le VDR ti permettono di monitorare l’attività, generare report e proteggere i tuoi file con filigrane, restrizioni di download e altro ancora.

Collaborazione pubblica senza limiti

Condividi le tue stanze pubbliche e permetti agli utenti esterni di commentare, revisionare o modificare i documenti in base ai permessi concessi, anche con coloro che non dispongono di un account. Una soluzione perfetta per progetti aperti e feedback immediato.

Ottimizzazione della gestione file

Estensioni visibili a scelta : decidi se visualizzare le estensioni dei file accanto al nome.

: decidi se visualizzare le estensioni dei file accanto al nome. Conversione XML in DOCX/XLSX: visualizza e modifica file XML senza difficoltà.

Perché usare ONLYOFFICE DocSpace?

ONLYOFFICE DocSpace è una piattaforma pensata per soddisfare le esigenze di collaborazione e gestione dei documenti di una vasta gamma di utenti, adattandosi sia a piccole imprese che a grandi aziende.

Con strumenti avanzati come la condivisione di file, la gestione personalizzata dei gruppi di lavoro e la configurazione delle quote di archiviazione, la piattaforma permette di coordinare progetti complessi in modo fluido ed efficiente. La sua struttura flessibile consente collaborare anche con coloro che non dispongono di un account, facilitando il lavoro con clienti, partner e specialisti outsource che operano al di fuori del team.

Questa versatilità rende ONLYOFFICE una scelta ideale per istituzioni educative che vogliono adottare soluzioni moderne e sicure per la gestione delle attività accademiche.

Unisciti al futuro della collaborazione!

ONLYOFFICE DocSpace 3.0 è già disponibile sia nella versione cloud che self-hosted. Visita il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli e cominciare a utilizzare subito DocSpace.