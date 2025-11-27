Avatar di Ospite API_Scout #962 0
18 giorni per avvisare gli utenti, complimenti
Ospite React_Shield
Ormai la privacy è una idea senza molto significato reale.
Praticamente tutte aziende sono state hackerate una o più volte, persino le banche dati (anche sanitarie) nazionali.
E questi dati vengono comperati dalle Big Tech e ovviamente da tutti gli Stati che possono farlo, quindi quasi tutti, e aggregati per estrarre profili di personalità, cosa facilissima e automatizzata con le AI.
Il carattere cambia poco durante la vita, e guida ogni scelta delle persone, in ogni campo...
