OpenAI lancia SearchGPT: iscrizioni aperte e pochissimi posti disponibili

OpenAI ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel settore dei motori di ricerca con il lancio di SearchGPT. Questo nuovo strumento, che combina le capacità di ChatGPT con la funzionalità di un motore di ricerca tradizionale, è attualmente disponibile, in versione prototipo, in accesso limitato.

SearchGPT promette di rispondere rapidamente e direttamente alle domande degli utenti, fornendo informazioni aggiornate dal web e collegamenti chiari alle fonti pertinenti.

SearchGPT è alimentato dalla base dei modelli GPT-4 di OpenAI.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di porre domande di follow-up, come in una conversazione naturale, con il contesto che si arricchisce ad ogni nuova query.

Per accedere a SearchGPT, gli utenti devono essere registrati con un account OpenAI e possono richiedere di unirsi alla lista d'attesa. L'interfaccia del motore di ricerca si presenta pulita e intuitiva, risultando familiare agli utenti di ChatGPT.

SearchGPT consente non solo di effettuare ricerche singole, ma anche di perfezionarle con domande successive, ottimizzando così la qualità delle informazioni ottenute e offrendo un tratto distintivo che lo differenzi dai numerosi concorrenti attualmente sul mercato.o

OpenAI ha dichiarato che le inedite funzionalità di questo prototipo saranno integrate in ChatGPT in un prossimo futuro e se questo dettaglio vi potrebbe sembrare di poco conto, immaginatevi il potenziale che potrebbe avere l'introduzione di queste funzioni con la futura integrazione di ChatGPT in iOS 18.

Per il momento, l'accesso a SearchGPT è estremamente limitato. OpenAI ha comunicato a The Verge che ammetterà solo 10.000 utenti nella fase iniziale di lancio. Gli interessati sono invitati a unirsi alla lista d'attesa il prima possibile per avere la possibilità di provare questa innovativa tecnologia di ricerca.