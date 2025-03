Ora si possono generare immagini direttamente in ChatGPT

L'intelligenza artificiale di OpenAI compie un salto di qualità significativo nel campo della generazione di immagini, integrando questa funzionalità direttamente in ChatGPT per tutti i suoi utenti.

La novità, annunciata recentemente, rappresenta un cambio di paradigma nell'interazione con l'AI generativa, eliminando la necessità di passare a DALL-E quando si desidera creare contenuti visivi. L'aggiornamento verrà distribuito gradualmente agli abbonati Plus, Pro e Team, ma la vera rivoluzione è che sarà accessibile anche agli utenti della versione gratuita, democratizzando così uno strumento creativo finora riservato a chi poteva permettersi servizi premium.

La generazione di immagini diventerà lo strumento predefinito in GPT-4o, il modello "omni" di OpenAI che rappresenta la spina dorsale di questa evoluzione. La lettera "o" nel nome non è casuale: indica proprio la natura multimodale del sistema, capace di comprendere e generare contenuti in diversi formati. Questa caratteristica permette all'AI di elaborare richieste complesse che combinano testo, immagini e contesto della conversazione.

Non si tratta semplicemente di creare immagini da zero. Il sistema è stato progettato per trasformare file esistenti in base alle indicazioni dell'utente, permettendo modifiche contestuali e personalizzazioni avanzate. OpenAI ha inoltre sottolineato i significativi miglioramenti nella resa dei testi all'interno delle immagini e nella comprensione del contesto conversazionale.

Le potenzialità di questa integrazione spaziano dall'uso personale a quello professionale. Gli esempi forniti da OpenAI mostrano come la tecnologia possa essere impiegata per creare infografiche dettagliate, materiali promozionali per i social media e visualizzazioni ricche di elementi testuali senza le tipiche distorsioni che affliggono molti generatori di immagini attuali.

L'accento posto sulla fotorealisticità è un altro aspetto rilevante dell'aggiornamento. Il sistema promette una resa accurata di luci, ombre e texture, avvicinandosi sempre più a risultati indistinguibili dalle fotografie reali. Questa caratteristica, combinata con la comprensione contestuale, apre scenari interessanti: sarà possibile, ad esempio, generare un "poster degli uccelli presenti a Central Park" o una "visualizzazione di un'era della storia dell'arte" discussa precedentemente durante la conversazione.

Verso l'intelligenza artificiale unificata

L'annuncio si inserisce in una strategia più ampia che sembra confermare le recenti allusioni di Sam Altman a "un'unica AI per governarle tutte". Non è solo una questione di convenienza per l'utente, ma un passo significativo verso un'intelligenza artificiale omnicomprensiva che abbatte le barriere tra diverse modalità di espressione.

La funzionalità sarà estesa anche a Sora, l'altro progetto di punta di OpenAI, creando così un ecosistema coerente di strumenti generativi. L'integrazione rappresenta un'evoluzione naturale per GPT-4o, il modello lanciato l'anno scorso che già mostrava capacità multimodali avanzate.

Con questa mossa, OpenAI sembra voler consolidare la propria posizione nel mercato delle intelligenze artificiali generative, offrendo in un unico strumento ciò che finora richiedeva l'utilizzo di piattaforme separate. Che si tratti di visualizzare un gatto nello spazio mentre mangia lasagne o di creare sofisticate presentazioni aziendali, il messaggio è chiaro: la convergenza delle tecnologie AI è il futuro prossimo dell'interazione uomo-macchina.