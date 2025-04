Date sfogo alla fantasia: il generatore immagini di ChatGPT disponibile per tutti

OpenAI ha annunciato che il nuovo generatore immagini è disponibile per tutti, compresi gli utenti gratuiti. Basato sul modello GPT-4o, si tratta proprio di quello che ha fatto tanto discutere nei giorni scorsi, complice anche il trend della creazione di immagini nell'iconico stile dello Studio Ghibli (qui vi spieghiamo come si fa), che ha spopolato sui social.

L'annuncio è stato fatto da Sam Altman con un post sul social network X. Il CEO di OpenAI non ha fornito dettagli sui limiti di utilizzo, ma non ci vorrà molto per scoprirli; Altman aveva preannunciato un massimo di 3 immagini al giorno per gli utenti gratuiti, quindi vi basterà provare a generare delle immagini e vedere dopo quante sarete bloccati.

Il debutto dello strumento di generazione immagini di OpenAI ha registrato un successo travolgente, tanto che Altman ha descritto iperbolicamente la situazione affermando che le GPU dell'azienda stavano "fondendo" a causa dell'enorme domanda. La popolarità ha però rapidamente portato con sé anche le prime controversie, come quella relativa all'uso dello stile che ha reso famoso lo Studio Ghibli. Abbiamo analizzato la vicenda nel dettaglio in questo approfondimento, che vi invitiamo a leggere: ChatGPT in stile Ghibli: sacrilegio o normale evoluzione?.

Un altro elemento allarmante è l'uso da parte di alcuni "furbetti" del generatore per creare documenti falsi, come scontrini e ricevute di ristoranti. In risposta a queste preoccupazioni, un portavoce di OpenAI ha dichiarato a TechCrunch che tutte le immagini generate contengono metadati che ne identificano chiaramente l'origine artificiale, e che l'azienda "intraprende azioni" quando le creazioni violano le linee guida della piattaforma.

La democratizzazione degli strumenti di generazione immagini rappresenta solo la punta dell'iceberg delle ambizioni di OpenAI. Contemporaneamente all'annuncio dell'espansione del servizio gratuito, l'azienda ha comunicato di aver raccolto un finanziamento record di 40 miliardi di dollari, guidato da SoftBank, che valorizza la società alla folle cifra di 300 miliardi di dollari. OpenAI ora è tra le startup tecnologiche più valutate al mondo, segno evidente di come gli investitori stiano scommettendo sul futuro dell'intelligenza artificiale generativa.

A testimonianza della crescente adozione dei suoi servizi, OpenAI ha inoltre rivelato che ChatGPT ha raggiunto la soglia dei 500 milioni di utenti attivi settimanali e 700 milioni di utenti attivi mensili. Statistiche che confermano l'impatto rivoluzionario che l'intelligenza artificiale conversazionale sta avendo sulla società contemporanea, trasformandosi rapidamente da curiosità tecnologica a strumento di uso quotidiano per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.