Ora le IA clonano le voci dei poliziotti: occhio alle truffe

La polizia di Salt Lake City ha lanciato un allarme su una nuova truffa che utilizza l'intelligenza artificiale per clonare la voce del capo della polizia Mike Brown. Un cittadino ha segnalato di aver ricevuto un'email sospetta contenente un video in cui una voce artificiale, molto simile a quella di Brown, affermava che il destinatario doveva al governo federale quasi 100.000 dollari.

Questa truffa rappresenta un'evoluzione preoccupante delle tecniche di impersonificazione utilizzate dai criminali. L'FBI mette in guardia da anni sulle truffe che coinvolgono falsi agenti di polizia o funzionari governativi, ma l'avanzamento della tecnologia di clonazione vocale tramite IA rende questi tentativi molto più difficili da individuare.

L'IA sta dando ai truffatori sempre più strumenti per mettere in atto truffe elaborate e ingegnose.

Il dipartimento di polizia di Salt Lake City ha sottolineato che c'erano alcuni indizi che avrebbero potuto far sospettare della non autenticità del messaggio, come "alcune frasi composte in maniera innaturale, l'enfasi anomala su certe parole e un tono incoerente in molte parti del messaggio vocale", oltre a "evidenti artifici sonori tra una frase e l'altra, che avrebbero permesso di comprendere che il messaggio era stato costruito mettendo insieme diverse frasi". Inoltre, l'email proveniva da un account Google e non dal dominio ufficiale slc.gov.

Non si tratta di un caso isolato. A Tulsa, questa estate, i truffatori hanno effettuato chiamate ai residenti usando una voce artificiale creata per imitare quella dell'agente Eric Spradlin. Myles David, uno sviluppatore software che ha ricevuto una di queste chiamate, ha dichiarato: "Ero consapevole di alcune truffe legale all'IA tramite voci contraffatte, ma sono stato colto alla sprovvista e ho dovuto chiamare la polizia per verificare che la chiamata non fosse reale".

La rapida evoluzione di queste tecnologie pone nuove sfide per la sicurezza pubblica. Aziende leader nel campo dell'IA, come OpenAI, si sono mostrate diffidenti nel rilasciare le versioni più avanzate di questi strumenti proprio per i potenziali abusi.

Per quanto in Italia non siano stati ancora registrati casi eclatanti di questa portata, è sempre megli o rimanere vigili e in caso riceviate messaggi vocali particolari, o chiamate da persone sospette, prima di accettare qualsiasi cosa verificate con l'ente associato se tutto è in regola.