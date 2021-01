OWC, il nuovo SSD esterno Envoy Pro promette prestazioni al top

OWC ha presentato SSD esterno progettato per offrire prestazioni elevate, un design robusto e un’ampia compatibilità. Con una velocità di lettura sequenziale fino a 2.800MB/s, Envoy Pro FX è in grado di gestire praticamente tutti i tipi di urti fornendo compatibilità con Thunderbolt 3/4, USB 3.2 e USB 4.

OWC Envoy Pro FX contiene un modulo SSD Aura P12 Pro standard (PS5012-E12S, 3D TLC NAND) con Intel JHL7740 (Titan Ridge) e controller RTL9210 di Realtek per garantire la compatibilità sia con Thunderbolt 3/4 che con USB 3.2 Gen 2 a piena velocità. OWC afferma che sui dispositivi dotati di Thunderbolt 3/4 o USB4 l’unità fornirà fino a 2.800MB/s di velocità in lettura, mentre su USB 3.2 Gen 2 l’SSD si fermerà a circa 1.000 MB/s.

OWC Envoy Pro FX possiede un robusto chassis in alluminio grigio antracite che funge anche da dissipatore di calore per l’SSD all’interno, oltre ad essere certificato MIL-STD810G per la robustezza (nessun dettaglio sulle altezze di caduta) e IP67 per la protezione da polvere e umidità (cioè è completamente resistente alla polvere e può sopravvivere fino a 30 minuti a un metro di immersione).

Sebbene gli accessori e le periferiche Thunderbolt 3 siano ufficialmente compatibili con i dispositivi equipaggiati con porta USB-C, il contrario non è sempre garantito. Utilizzando un’architettura dual-drive con due controller, OWC assicura che Envoy Pro FX funzionerà sia su un nuovo Apple Mac con un controller TB4 progettato da Apple sia con una macchina più vecchia con una porta USB 3.x Gen 2 . Tale compatibilità è richiesta da coloro che hanno bisogno di condividere fisicamente dati tra diversi sistemi.

Larry O’Connor, CEO e fondatore di OWC, ha affermato:

OWC Envoy Pro FX è un passo da gigante per tutti i tipi di computer. È il primo SSD portatile con prestazioni e compatibilità completa. Con OWC Envoy Pro FX potete collegarvi a Mac e PC dotati di Thunderbolt e USB più vecchi o computer attuali e futuri con Thunderbolt 4 e USB senza alcun problema.

OWC prevede di offrire il suo Envoy Pro FX in quattro diverse versioni da 240GB, 480GB, 1,0TB e 2,0TB di 3D NAND. La versione più economica da 240GB sarà disponibile a breve al prezzo di 169$, mentre il modello più avanzato da 2,0TB è già disponibile a 479$. Tutte le unità sono coperte da una garanzia di tre anni.