SSD portatile da 2TB, con questo coupon costa POCHISSIMO! (-30%)

Se siete soliti scaricare e conservare una grande quantità di dati, da spostare poi da un dispositivo all'altro, vi servirà un supporto di archiviazione dalle ottime prestazioni oltre che capiente. Questo SSD portatile, scontato in queste ore da Amazon, soddisferà queste esigenze e lo farà a un prezzo mai così basso.

Parliamo infatti di un supporto di archiviazione da 2TB di tipo NVMe, dalle velocità di trasferimento molto superiori anche rispetto ai migliori hard disk portatili, acquistabile a soli 104,99€. Il prezzo così vantaggioso sarà reso possibile grazie a un coupon, applicabile direttamente dalla pagina del prodotto. Il coupon viene indicato valido fino a domenica 5 novembre, ma siccome non è dato sapere quanti ne rimangono disponibili, l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.

Netac ZX10 Extreme, chi dovrebbe acquistarlo?

Se cercate un dispositivo veloce e affidabile per trasferire dati tra dispositivi, il Netac ZX10 Extreme sarà un acquisto azzeccato per voi. Essendo un SSD, questo modello consentirà trasferimenti di dati rapidi ed efficienti, in particolare per file di grandi dimensioni che richiederebbero diversi minuti con un hard disk tradizionale. Con il Netac ZX10 Extreme, questi tempi possono essere ridotti a pochi secondi.

Grazie all'interfaccia NVMe, il Netac ZX10 Extreme si rivelerà un ottimo acquisto anche per coloro che danno importanza alle dimensioni, preferendo un supporto di archiviazione più compatto rispetto agli hard disk esterni tradizionali. Essendo poi dotato di un cavo USB-C, questo SSD sarà ottimo per chi cerca una compatibilità facile e veloce con i dispositivi moderni. La presenza di un cavo aggiuntivo in confezione, con porta USB-A 3.2, assicurerà una compatibilità pressoché universale.

Il prezzo attuale di 104,99€ su Amazon per la versione da 2TB è il più basso di sempre, rappresentando un'ottima opportunità. Per fare un confronto, la versione da 1TB è disponibile a 95,99€, con una differenza di meno di 10,00€ rispetto alla versione con il doppio della capacità, che di solito è in vendita a circa 140,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

