Password sicure e protette grazie al 50% di sconto su Keeper

Quando ci si iscrive a un sito web, sia esso un semplice forum, un social network o un sito bancario, tutti cercano di impostare una password sicura e facile da ricordare. Tuttavia, la realtà è che spesso si finisce per scegliere password deboli o riutilizzare la stessa password su più siti. Questo compromette la sicurezza, ma fortunatamente oggi esistono ottimi password manager che, a un costo accessibile, gestiscono tutto per noi. Tra questi, vogliamo evidenziare Keeper, che attualmente offre sconti fino al 50%, con prezzi a partire da soli 1,46€ al mese.

Keeper, chi dovrebbe abbonarsi?

Keeper propone tre piani distinti. Il primo è Keeper Unlimited, ideale per gli utenti individuali che cercano una soluzione semplice e sicura per gestire le proprie password. Con questo piano, è possibile archiviare un numero illimitato di password, sincronizzare i dati su tutti i dispositivi e beneficiare dell'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Il secondo piano è Keeper Family, ora a 3,13€ al mese invece di 6,25€. Questo è pensato per le famiglie che vogliono proteggere le informazioni personali di tutti i membri. Consente di creare fino a 5 account distinti, ognuno con le proprie credenziali e impostazioni di sicurezza. Include tutte le funzionalità del piano Unlimited, ma con il vantaggio di un prezzo complessivo inferiore rispetto all'acquisto di più piani individuali.

Infine, Keeper Business, a 7€ invece di 10€, è il piano dedicato alle piccole e medie imprese che necessitano di una gestione avanzata delle password per i loro team. Oltre a tutte le funzionalità dei piani individuali, offre strumenti di amministrazione come il controllo degli accessi basato sui ruoli, rapporti di sicurezza e l'integrazione con le directory aziendali. Keeper Business è dunque la scelta giusta per le aziende che vogliono garantire la sicurezza delle proprie informazioni e la conformità alle normative in materia di protezione dei dati.

Come avete visto, Keeper offre soluzioni flessibili per ogni tipo di utente. Le attuali offerte non hanno per ora una data di scadenza, ma il consiglio è di approfittarne il prima possibile per garantire la massima sicurezza alle proprie password a un prezzo scontato.

