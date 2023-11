Per NVIDIA le RTX sono un hobby, dall'IA si fanno 5 volte più soldi

NVIDIA ha recentemente annunciato risultati finanziari eccezionali per il terzo trimestre del 2023, con un fatturato di 18,12 miliardi di dollari, in crescita del 206% rispetto all'anno precedente e del 34% rispetto al trimestre precedente.

Il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha attribuito la straordinaria crescita al passaggio dell'industria verso il calcolo accelerato e all'IA generativa.

"Le startup con modelli di linguaggio avanzato, le aziende di internet consumer e i fornitori globali di servizi cloud sono stati i primi a muoversi, e le prossime ondate stanno iniziando a formarsi", ha dichiarato Huang.

Tuttavia, la società ha anche avvertito di sfide in arrivo nel prossimo trimestre a causa delle restrizioni sulle esportazioni che influiranno sulle vendite in Cina e in altri Paesi. Colette Kress, Chief Financial Officer di Nvidia, ha dichiarato che si prevede una significativa diminuzione delle vendite in questi mercati nel quarto trimestre fiscale 2024. Tuttavia, Kress è fiduciosa che questa flessione sarà più che compensata dalla forte crescita in altre regioni.

NVIDIA sta cercando di mitigare l'impatto delle restrizioni lavorando con clienti in Medio Oriente e Cina per ottenere licenze governative per le vendite di prodotti ad alte prestazioni. Tuttavia, la CFO ha indicato che tali sforzi potrebbero non avere un impatto significativo nel prossimo trimestre.

Le entrate di NVIDIA sono cresciute del 206% su base annua, con un utile netto di 9,24 miliardi di dollari. La divisione data center ha portato entrate per 14,51 miliardi di dollari, trainata da fornitori di infrastrutture cloud, una crescita del 279%. Il settore del gaming ha contribuito con 2,86 miliardi di dollari, in crescita dell'81%.

Nonostante le sfide, NVIDIA ha proiettato un'ulteriore crescita, prevedendo un fatturato di 20 miliardi di dollari nel quarto trimestre fiscale, un aumento del 231%.

Il report dettagliato può essere trovato nella pagina dedicata sul sito ufficiale dell'azienda.