Un vecchio pesce d’aprile Nvidia potrebbe diventare realtà, almeno in parte.

Nvidia ha ripubblicato un video nel quale introduce un assistente IA per il gaming che qualche anno fa venne utilizzato dall'azienda per un pesce d'aprile. Il revival suggerisce che Nvidia potrebbe annunciare nuove funzionalità IA per i giocatori durante il suo prossimo keynote, previsto poco prima dell'inizio del Computex 2024.

Nel tweet risalente al 2017, Nvidia annunciava una chiavetta USB chiamata GeForce GTX G-Assist. Questo dispositivo avrebbe dovuto essere in grado di prendere il controllo del gioco se il giocatore doveva allontanarsi. Inoltre, prometteva di aiutare a sconfiggere boss difficili nei giochi. Ovviamente, un prodotto del genere sembra altamente improbabile oggi, poiché molti giochi sono dotati di sistemi per prevenire il cheating, il che potrebbe portare i giocatori a essere bannati dai loro titoli preferiti.

Tuttavia, una funzionalità del G-Assist potrebbe trovare un utilizzo pratico nel mondo reale. Verso la fine del video, viene citata una funzione chiamata Nvidia Nurture che dovrebbe analizzare la sessione di gioco per ricordare al giocatore di prendersi una pausa per mangiare o bere qualcosa. Questo sistema sarebbe quindi pensato per evitare che i giocatori, presi dalla foga, passino troppe ore consecutive davanti allo schermo.

Altre potenziali funzionalità potrebbero includere la creazione di un overlay personalizzato durante il gioco per fornire assistenza. L'interfaccia aggiuntiva potrebbe cercare soluzioni o walkthroughs per le parti difficili del gioco e mostrarli mentre il giocatore prosegue verso le fasi finali di una sfida impegnativa (state pensando ai Souls? Anche io). Inoltre, il sistema potrebbe raccogliere informazioni su altri giocatori per offrire un vantaggio competitivo.

Quindi, no, non ci aspettiamo che Nvidia annunci un dispositivo per aiutare a barare nei giochi. Tuttavia, le tecnologie di machine learning e altre tecnologie IA hanno fatto passi da gigante e potrebbero certamente risultare utili ai gamer in altri modi.

Non dovremo aspettare molto per saperne di più, dato che il prossimo keynote di Nvidia si terrà il 2 giugno.