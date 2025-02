Il CEO di NVIDIA e Trump si incontrano per parlare di IA e hardware, cosa ne sarà uscito?

Il CEO di Nvidia Jensen Huang ha incontrato venerdì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per discutere di politiche sull'intelligenza artificiale, controlli sulle esportazioni di GPU avanzate per l'IA verso la Cina e leadership tecnologica americana.

L'incontro ha toccato diversi temi cruciali legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori. Trump ha commentato: "Non posso dire cosa succederà. Abbiamo avuto un incontro. È stato un buon incontro." Tra gli argomenti affrontati ci sono le politiche americane sull'IA, l'azienda cinese DeepSeek e le implicazioni delle sue tecnologie sul mercato dei servizi e dell'hardware per l'IA, oltre ai controlli statunitensi sulle esportazioni di GPU avanzate.

Un portavoce di Nvidia ha dichiarato:

"Abbiamo apprezzato l'opportunità di incontrare il Presidente Trump e discutere di semiconduttori e politiche sull'IA. Jensen e il Presidente hanno discusso dell'importanza di rafforzare la leadership tecnologica e nell'IA degli Stati Uniti."

Ricordiamo che le politiche di esportazione del governo americano hanno un impatto significativo su Nvidia: all'inizio dell'anno, l'amministrazione precedente aveva annunciato nuove regole che consentivano la vendita di hardware IA avanzato senza restrizioni solo a entità basate negli USA e in 18 paesi alleati. Per il resto del mondo, inclusi alleati europei e mediorientali, erano previste limitazioni, mentre paesi come Cina e Russia sarebbero stati sostanzialmente bloccati dall'ottenere GPU IA di fascia alta.

L'amministrazione Trump potrebbe ribaltare queste regolamentazioni proposte, come ha già fatto con le politiche di sviluppo dell'IA di Biden all'inizio del mese. Tuttavia, non ha ancora fatto mosse in tal senso. Ci sono voci che l'amministrazione Biden stia considerando di bloccare le vendite della GPU H20 HGX di Nvidia alla Cina, una mossa che potrebbe costare all'azienda circa 10 miliardi di dollari di ricavi.

Un altro tema probabilmente discusso è la dipendenza di Nvidia da TSMC per la produzione di chip. Trump vuole che i principali produttori di chip costruiscano i loro stabilimenti negli Stati Uniti, ma la realizzazione di fabbriche all'avanguardia richiederebbe anni. Attualmente, l'unica azienda con capacità produttiva di punta negli USA è Intel, ma non è chiaro se abbia sufficiente capacità produttiva a 18A (classe 1,8nm) per sé e per clienti esterni.