Pixelbot 3000 crea bellissimi mosaici Lego grazie all'inteligenza artificiale

Un innovativo progetto di stampante Lego è stato recentemente realizzato da un appassionato youtuber del canale Creative Mindstorms. Questo dispositivo, denominato Pixelbot 3000, è stato progettato per assemblare automaticamente mosaici complessi di Lego, ispirandosi ai famosi set artistici di Lego come la "Mona Lisa" di da Vinci o la "Grande Onda" di Hokusai.

Il Pixelbot 3000 rappresenta un notevole avanzamento tecnologico rispetto al predecessore Bricasso, messo a punto otto anni fa da Jason Allemann. Mentre Bricasso richiedeva un processo manuale per la creazione dei mosaici, il nuovo dispositivo utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare notevolmente il procedimento. In pratica, utenti devono solo digitare l'opera d'arte che desiderano riprodurre. L'opera suggerita viene poi inviata all'IA di DALL-E 3, che la genera in stile cartoon in una dimensione di 1024 x 1024 pixel.

Nonostante i mosaici realizzabili siano limitati a una griglia di 32 x 32 tessere Lego, l'innovativo approccio del Pixelbot 3000 consiste nel dividere l'immagine generata dall'IA in una griglia equivalente e campionare il colore del pixel centrale di ogni quadrato. Questo porta ad un'immagine più semplice e contrastata, ottimale per mosaici efficaci.

Un'altra sfida nell'utilizzo dei mattoncini Lego come mezzo artistico è la disponibilità limitata di colori, con solamente circa 70 sfumature disponibili e il Pixelbot 3000 che ne utilizza solo 15. L'immagine scalata deve quindi subire un ulteriore passaggio per abbinare ogni pixel colorato al mattoncino Lego più vicino nella gamma disponibile.