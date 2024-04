Prezzo BOMBA sul ripetitore Wi-Fi Fritz! (-25%)

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è tra i modelli più completi e validi presenti sul mercato e offre una soluzione avanzata per ampliare la copertura del segnale Wi-Fi in casa o in ufficio con la tecnologia Wi-Fi 6. Questo dispositivo è dotato di tre unità radio e otto antenne per garantire una velocità di trasferimento elevata, oltre a offrire una copertura capillare e prestazioni ottimali in tutta la casa. Inoltre, grazie alla sua funzionalità mesh, è ideale per chi dispone di un elevato numero di dispositivi IoT collegati alla rete di casa. Grazie a uno sconto Amazon del 25% oggi potete acquistarlo per soli 142,99€ rispetto al prezzo originale di 189,99€.

Ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è la soluzione ideale per chi desidera superare i limiti della propria copertura Wi-Fi domestica o in ufficio, specie in ambienti ampi dove il segnale fatica a raggiungere ogni angolo. Questo dispositivo, grazie al supporto Wi-Fi 6, si rivolge in particolare a utenti con esigenze elevate di connettività, che sfruttano numerosi dispositivi connessi contemporaneamente e non possono permettersi cadute di segnale o riduzioni di velocità, come per esempio durante lo streaming 4K, giochi online o lavoro da remoto che richiede una connessione stabile e veloce. La tecnologia Mesh integrata garantisce prestazioni ottimali, estendendo la copertura senza compromettere la qualità della connessione.

Adatto a coloro che cercano non solo un ampliamento della portata del proprio Wi-Fi ma anche un miglioramento sostanziale della qualità della connessione in termini di velocità (fino a 4.200 Mbps) e stabilità, il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax si dimostra un investimento particolarmente indicato per famiglie numerose o per ambienti lavorativi con una densa presenza di dispositivi wireless. Offre inoltre la possibilità di collegare dispositivi tramite le sue due porte LAN Gigabit, una soluzione ideale per chi necessita di connessioni via cavo ultrarapide. Grazie a queste caratteristiche, è consigliato soprattutto a chi non vuole compromessi in termini di prestazioni di rete.

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca di migliorare la propria esperienza di navigazione domestica, assicurando velocità elevate, ampia copertura e una facile integrazione con reti mesh già esistenti. È particolarmente raccomandato per ambienti domestici o uffici affollati da numerosi dispositivi wireless, dove la necessità di una connessione stabile e veloce si fa sentire maggiormente. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 25% lo pagate 142,99€ anziché 189,99€.

