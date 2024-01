Programmatore usa le formule Excel per creare una CPU funzionante, pazzesco!

Potreste pensare che Microsoft Excel sia limitato a tabelle e grafici, ma un hobbista ha dimostrato (ancora una volta) il contrario. In un'impresa decisamente degna di nota, uno YouTuber noto come Inkbox è riuscito a creare una CPU a 16 bit perfettamente funzionante all'interno dei familiari confini di Excel.

Pubblicato il 27 gennaio 2024, il video di Inkbox, della durata di 16 minuti, approfondisce le complessità di questo sorprendente progetto. Ciò che distingue questa impresa è che evita l'uso di script o plugin Visual Basic, affidandosi esclusivamente alle funzionalità integrate di Excel. Ciò significa che chiunque abbia Excel sul proprio PC può potenzialmente replicare questa impresa.

La CPU di Excel dispone di 128KB di RAM, di un display a 16 colori da 128x128 pixel e di un linguaggio assembly personalizzato denominato Excel-ASM16. Questo linguaggio di assemblaggio, completo di 23 istruzioni, supporta variabili, etichette e persino operazioni su file binari. Nonostante le limitazioni imposte dall'architettura a 16 bit di Excel, la CPU dimostra un notevole livello di abilità tecnica.

Per chi è curioso di conoscere il funzionamento interno di questa meraviglia, il video di Inkbox offre una descrizione dettagliata di come le funzioni di Excel sono state sfruttate per dare vita alla CPU a 16 bit. Anche se la velocità di funzionamento è modesta, non più di 3Hz, questa scelta deliberata consente agli spettatori di assistere alle operazioni della CPU in un formato "time-lapse".

Anche se la CPU Excel a 16 bit non ha rivoluzionato l'informatica moderna, è una testimonianza dell'ingegno umano e del know-how tecnico. Inkbox condivide generosamente il linguaggio di assemblaggio Excel-ASM16 e i programmi campione della CPU su Github, invitando gli appassionati a esplorare e sperimentare per conto proprio.

Anche se la prospettiva di una CPU a 16 bit che gira all'interno di Excel potrebbe non essere utile nella nostra vita informatica quotidiana, la sua esistenza aggiunge innegabilmente un tocco di curiosità verso l'applicazione dei fogli di calcolo. Che siate aspiranti tecnologi o semplicemente incuriositi da ciò che non è convenzionale, questo progetto offre un'opportunità unica di addentrarsi nei territori inesplorati dell'informatica direttamente dall'interfaccia di Excel.

E per chi se lo stesse chiedendo, no, la CPU di Excel a 16 bit non può giocare a Doom. Tuttavia, è una prova dell'implacabile determinazione degli appassionati di tecnologia che, in passato, sono riusciti a convincere Excel a gestire l'output video di Doom. Il mondo di Excel, a quanto pare, è pieno di sorprese e di potenzialità non sfruttate.