Le NVIDIA RTX 50 debuttano lentamente su Steam Survey

La più recente indagine sull'hardware di Steam relativa ad aprile rivela un panorama interessante nel mercato delle schede video, con le nuove GPU NVIDIA RTX 50 che iniziano a farsi strada quasi quattro mesi dopo il loro lancio. Il dato che salta all'occhio, tuttavia, è l'assenza totale delle AMD RX 9000, nonostante il loro apparente successo commerciale. Questa discrepanza potrebbe essere attribuita principalmente alla scarsa disponibilità di queste schede al prezzo consigliato dal produttore, creando uno scenario di mercato paradossale dove il successo nei negozi non si traduce in presenza effettiva tra i giocatori.

L'indagine di aprile segna un ritorno alla normalità dopo che il sondaggio precedente era stato alterato da un inspiegabile aumento di utenti cinesi. I dati tipici riguardanti sistemi operativi, specifiche hardware e quote di mercato dei produttori sono tornati a valori consueti. NVIDIA mantiene saldamente la sua posizione dominante con il 74,39% del mercato GPU, mentre Intel guida il settore CPU con il 60,35%, seguito a breve distanza da AMD.

Tra le nuove GPU che hanno guadagnato popolarità secondo il sondaggio di Steam figurano la NVIDIA RTX 5080 (0,38%), la RTX 5070 Ti (0,28%) e la RTX 5070 (0,38%). L'assenza della RTX 5090 dalla lista è comprensibile, dato il suo prezzo proibitivo per l'utente medio. Ciò che stupisce davvero è non trovare traccia di nessuna GPU della famiglia AMD RX 9070, un fatto significativo considerando che questo è stato uno dei lanci più riusciti di AMD, soprattutto in un momento in cui NVIDIA ha affrontato numerose criticità.

C'è però una novità nel campo AMD: la RX 7800 XT appare per la prima volta nelle statistiche di aprile 2025, raggiungendo lo 0,27% (la stessa percentuale della 5070 Ti). Rimangono invece assenti le RX 7900 XT, 7900 GRE, 7600 XT e 7600, così come praticamente tutte le GPU Intel Arc, eccetto la integrata "Arc Graphics" che mantiene invariata la sua quota dello 0,22% mese dopo mese.

Il prezzo e la reperibilità restano gli ostacoli principali per la diffusione delle nuove GPU.

Sebbene il sondaggio di Steam non coinvolga tutti gli utenti, fornisce comunque un'indicazione generale sulle preferenze dei consumatori. Va ricordato che le GPU NVIDIA sono sul mercato da più tempo rispetto a quelle di AMD, quindi potremmo vedere la RX 9070 XT emergere nei prossimi mesi. Il fattore determinante resta il prezzo, con la maggior parte delle GPU non disponibili al prezzo consigliato (MSRP), ad eccezione di alcune regioni europee. Questa situazione riguarda anche le RDNA 4 di AMD, con i computer pre-assemblati che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, il che spiega perché i giocatori potrebbero essere disposti a spendere un po' di più per passare a NVIDIA.

Il sondaggio mostra che più utenti Steam possiedono una RTX 5080 (che potete trovare su Amazon) rispetto a una RX 6600 XT. Questo evidenzia come i giocatori continuino a preferire NVIDIA nonostante i difetti hardware, i problemi di stabilità iniziali, i prezzi gonfiati e i connettori di alimentazione problematici. L'obiettivo di AMD con RDNA 4 era penetrare nel mercato mainstream con soluzioni GPU potenti ma economiche, e la serie RX 9070 sembra aver raggiunto questo obiettivo, a patto di poterne trovare una al prezzo consigliato.

Le GPU più diffuse secondo il sondaggio Steam sono quelle economiche delle serie 50 e 60, poiché quella fascia di prezzo rappresenta il punto di equilibrio ideale per la maggior parte dei giocatori. Con i prezzi in lenta ma costante diminuzione, AMD dovrà fare un passo avanti con le sue RX 9060 XT, poiché è lì che si concentra la maggior parte del mercato. Le voci suggeriscono che AMD segmenterà la famiglia 9060 XT con versioni da 8GB e 16GB, dove la prima potrebbe incontrare difficoltà in molti scenari limitati dalla memoria. Tutti gli occhi sono puntati sul Computex, dove AMD dovrebbe rivelare queste GPU, con disponibilità commerciale prevista per l'inizio di giugno.