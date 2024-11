Prototipo di GeForce RTX 4090 Ti ritrovato in un bidone della spazzatura

Immaginate di trovare un prototipo di GPU unico al mondo in un cumulo di rifiuti. È esattamente quello che è successo a un utente di Reddit, che ha scoperto un prototipo completo di RTX 4090 Ti di NVIDIA in un bidone destinato alla spazzatura elettronica.

La scheda, di dimensioni imponenti, è caratterizzata da un design a quattro slot e da un sistema di montaggio per staffe di supporto VGA nascosto da un piccolo elemento magnetico. Questo "mostro" a quattro slot si conferma come una delle schede più pesanti mai realizzate da NVIDIA, giustificando la presenza di staffe di supporto, comuni nei design personalizzati di fascia alta della serie RTX.

Come si può notare dalle immagini, la scheda è molto più grande della TITAN RTX. Il PCB è montato in parallelo alla scheda madre, con lo slot PCIe e i connettori del display montati su schede separate.

Il prototipo ritrovato sembra essere più completo rispetto ai precedenti avvistamenti, e si ipotizza che possa includere anche la GPU. L'utente di Reddit che ha fatto la scoperta ha commentato:

"Mi sono appena trasferito e ho tirato fuori questa cosa enorme da un bidone della spazzatura per computer, e ho iniziato a chiedermi se ci fosse un PCB in questa cosa enorme".

NVIDIA si stava preparando a lanciare questa scheda speciale, conosciuta con diversi nomi, tra cui RTX 4090 Ti o RTX TITAN ADA, come dimostrano alcune fotografie trapelate che ne mostravano il design dorato esclusivo della serie. Tuttavia, fino ad ora erano state diffuse solo immagini dei dissipatori e delle ventole, mai del PCB stesso.

Purtroppo, il post originale su Reddit è stato rimosso cinque giorni fa, e non sono disponibili ulteriori dettagli sul destino di questo prototipo unico.

Un mistero avvolge ancora questa scoperta: la scheda è stata davvero gettata via per errore, o c'è una ragione più complessa dietro la sua presenza in un bidone della spazzatura?

