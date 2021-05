Qualcomm, i nuovi Snapdragon X65 e X62 portano il 5G nei vostri PC

Tramite un comunicato stampa, Qualcomm ha presentato oggi i progetti di riferimento Qualcomm Snapdragon X65 e X62 5G M.2 per portare il 5G in tutti i segmenti dell’industria, compresi i PC, gli Always-Connected PC (ACPC), i notebook, i Customer Premises Equipment (CPE), XR, i giochi e altri dispositivi mobili a banda larga (MBB). Questi nuovi prodotti sono equipaggiati con le soluzioni modem-RF 3GPP Release 16 che supportano un’aggregazione dello spettro avanzata, 5G globale sub-6 e mmWave a raggio esteso e offrono un’elevata efficienza energetica.

Grazie all’utilizzo del form factor M.2, questi progetti daranno modo agli OEM di semplificare l’integrazione all’interno dei propri prodotti, così da avere un sempre maggior numero di dispositivi che supportano la rete 5G a 10 Gigabit/s.

Durga Malladi, senior vice president e general manager, 4G/5G, Qualcomm Technologies, Inc., ha affermato:

Abbiamo visto una crescita intensiva del consumo di dati come risultato del lavoro a distanza e della maggiore mobilità. Per aiutare a soddisfare questa domanda di dati e creare nuovi prodotti ed esperienze entusiasmanti, i nostri nuovi 5G M.2 Reference Designs affrontano molte complessità di progettazione 5G in anticipo in modo che gli OEM non debbano farlo.

Qualcomm Technologies è impegnata a guidare l’accelerazione e l’espansione del 5G oltre gli smartphone. Abbiamo costruito team di ingegneria e di assistenza clienti di livello mondiale dedicati alla banda larga mobile 5G per dotare i clienti di progetti di riferimento avanzati. Stiamo potenziando l’ecosistema per portare la prossima generazione di prodotti Release 16 5G già alla fine del 2021 e contribuendo a creare nuove opportunità di business attraverso il computing, CPE, XR, gaming, IoT industriale e oltre.