Quanti pollici deve avere lo schermo di un notebook?

Quando si cerca il miglior computer portatile per le proprie esigenze, è fondamentale considerare anche la dimensione dello schermo del notebook. Si tratta di una caratteristica che influenza direttamente l’esperienza d’uso, sia che si tratti di gaming, di lavoro o di intrattenimento.

La dimensione dello schermo incide anche sul comfort visivo, sulla portabilità del notebook e sulla risoluzione che avrà il pannello. In questo articolo, vi darò dei consigli per fare la scelta giusta e acquistare un notebook che abbia uno schermo della grandezza giusta per le vostre esigenze.

Quali sono i fattori da considerare?

L’aspetto che forse è più direttamente influenzato dalla dimensione dello schermo è la portabilità del computer portatile: i modelli con schermo più piccolo, da 13 o 14 pollici, sono più compatti e leggeri, facilissimi da portare con sé in viaggio. Al contrario, i modelli da 17 o 18 pollici sono molto più pesanti e ingombranti, entrano a fatica negli zaini più comuni e spesso sono accompagnati da alimentatori altrettanto massicci, che aumentano ancor di più il peso complessivo. Infine, i notebook da 15 e 16 pollici rimangono la “via di mezzo”, con uno schermo abbastanza grande e una buona portabilità.

Altro aspetto da non sottovalutare è la risoluzione dello schermo. Se volete a tutti i costi un portatile con schermo 4K, allora dovrete scegliere un modello con schermo da 17 o 18 pollici, perché difficilmente la troverete su modelli più piccoli. Ricordate però che una risoluzione maggiore comporta anche un maggior consumo di batteria, quindi se per voi l’autonomia è cruciale, valutate un modello con risoluzione dello schermo inferiore.

Legato a doppio filo alle dimensioni dello schermo c’è l’uso previsto del notebook: i modelli dedicati al lavoro d’ufficio e alla portabilità hanno solitamente schermo da 13 o 14 pollici, mentre quelli con hardware di fascia altissima, con grafica discreta, dedicati alla creazione di contenuti e al gaming hanno schermi da 17 o 18 pollici. Anche in questo caso, nella fascia 15/16 pollici troviamo le vie di mezzo, come ad esempio i modelli dedicati al gioco e alla creazione di contenuti ma con hardware meno potente delle controparti da 17 pollici.

In un certo senso, potremmo dire che l’hardware presente incide direttamente sulle dimensioni dello schermo: i notebook ultraleggeri, spesso equipaggiati con processori a basso consumo e costruiti per essere il più portatili possibile, hanno una scocca compatta in cui difficilmente si potrà inserire uno schermo sopra i 14 pollici. Viceversa, i migliori notebook gaming hanno hardware potente che ha bisogno di spazio per essere raffreddato adeguatamente, quindi la scocca sarà più grande e si potranno usare schermi di dimensioni maggiori, anche per assicurare un’esperienza d’uso e di gioco migliore, senza l’ausilio di un monitor esterno.

Quali sono le dimensioni ideali?

Abbiamo già visto delle linee guida “generali” per capire quali sono le dimensioni dello schermo ideali per ogni caso d’uso, ma vediamo i vari punti più nel dettaglio.

Gaming e creazione di contenuti

Se state pensando di acquistare un notebook per giocare o creare contenuti, scegliete uno schermo con diagonale compresa tra i 15 e i 18 pollici. I modelli con schermo da 15/16 pollici offrono maggior portabilità, ma solitamente hanno hardware meno potente rispetto ai modelli da 17/18 pollici.

Lavoro d’ufficio e produttività

Se con il portatile gestite principalmente mail e documenti office, una soluzione da 13 o 14 pollici andrà benissimo. Questi notebook sono leggeri, hanno un’ottima portabilità e offrono la potenza necessaria per questo tipo di attività; se gestite molti fogli di calcolo e avete bisogno del tastierino numerico, valutate un modello con schermo da 15 pollici, più grande e che solitamente lo integra a lato della tastiera.

Studio e uso scolastico

Si tratta di un caso d’uso molto simile a quello d’ufficio, per cui andrà benissimo un modello da 13 o 14 pollici, che offre molta autonomia e permette di usare il notebook per tutta la giornata scolastica, senza bisogno di una presa di corrente.

Intrattenimento

Se usate il notebook principalmente per navigare in rete e guardare contenuti in streaming sulle piattaforme più famose, scegliete un notebook con schermo da 15 o 16 pollici e con una risoluzione maggiore del Full HD. Potrete portarlo con voi facilmente e avrete uno schermo abbastanza grande per godervi i vostri programmi preferiti.