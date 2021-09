Questa RTX 3060 Ti di MSI porta i sistemi Mini-ITX su un altro livello

I sistemi Mini-ITX con fattore di forma ridotto sono piuttosto popolari tra i giocatori, ma l’architettura Ampere di Nvidia non è esattamente adatta ai sistemi compatti, motivo per cui i produttori di GPU sono stati riluttanti a produrre le ultime schede GeForce RTX Serie 30 nel form Factor Mini-ITX. Fortunatamente, ci sono delle eccezioni e la GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8G OC LHR di MSI è una di queste.

Finora, un paio di produttori di GPU hanno introdotto le schede grafiche GeForce RTX 3060 basate sulla GPU GA106 con 3584 CUDA core e 12 GB di memoria nel fattore di forma Mini-ITX. MSI, in ogni caso, è la prima azienda a lanciare una scheda GeForce RTX 3060 Ti basata su GA104 con 4864 CUDA core e 8 GB di memoria GDDR6 collegata al processore grafico utilizzando un’interfaccia a 256 bit, come riporta Hermitage Akihabara.

Photo Credits: MSI

La GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8G OC LHR di MSI misura 172 × 125 × 43 mm e richiede fino a 200 W di potenza che verrà fornita utilizzando un connettore di alimentazione PCIe ausiliario a otto pin. Considerando il fatto che la scheda utilizza un sistema di raffreddamento piuttosto compatto e semplicistico con quattro heat pipe e una ventola, non aspettatevi che sia veramente silenziosa, soprattutto sotto carichi elevati. Come altre GeForce RTX 3060 Tis, la scheda Mini-ITX di MSI ha quattro uscite display: tre DisplayPort 1.4a e una HDMI 2.1.

La scheda grafica Mini-ITX di MSI arriva fino a 1695 MHz, 30 MHz in più rispetto alle raccomandazioni di Nvidia. Inoltre, l’azienda ha una versione non OC con clock standard.

Come suggerisce il nome, la GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8G OC LHR di MSI è una scheda grafica low-hash-rate, ovvero non è adatta per il mining ed è dedicata ai giocatori. La scheda video ha prestazioni a precisione singola di oltre 12,7 TFLOPS ed è una delle schede grafiche Mini-ITX più performanti rilasciate fino ad oggi. È anche più piccola dell’Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini, che è lunga 200 mm.

MSI non ha annunciato il prezzo suggerito (l’MSRP) per la GeForce RTX 3060 Ti Aero ITX 8G OC LHR, ma Hermitage Akihabara prevede che l’unità costi circa 71.000 yen, ovvero circa 550 euro.