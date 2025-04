Questa tastiera ispirata a Severance ti farà sognare di lavorare alla Lumon

La serie cult Severance di Apple TV+ ha ispirato un nuovo capitolo nella storia della tecnologia retrò, portando alla realizzazione di una tastiera che trascende il confine tra finzione e realtà. Gli appassionati di periferiche di input stanno assistendo a un fenomeno insolito: la riproduzione fedele di uno degli oggetti iconici della serie distopica, grazie all'iniziativa di Atomic Keyboards che ha avviato le prenotazioni per un'edizione limitata della tastiera Macrodata Refinement (MDR) Dasher, elemento distintivo dell'ambientazione claustrofobica dello show. Questo dispositivo non rappresenta solo un gadget per fan, ma incarna perfettamente l'estetica retrofuturista che caratterizza l'intera produzione Apple.

A colpire immediatamente l'occhio è il design spazioso del dispositivo, che nasconde un layout sorprendentemente compatto. La tastiera si distingue per il suo trackball integrato e per un gruppo dedicato di tasti direzionali, elementi che la rendono immediatamente riconoscibile ai fan della serie. Predominano le tonalità blu, con un layout da 73 tasti (formato 70%) che, come sottolinea ironicamente Atomic Keyboards, non presenta "né tasto Escape, né Control, né Options (Lode a Kier)" – un chiaro riferimento alla situazione opprimente vissuta dai protagonisti della serie e al venerato fondatore di Lumon Industries, Kier Egan.

Ciò che rende questa operazione particolarmente affascinante è la stratificazione dei riferimenti: la tastiera MDR Dasher non è semplicemente ispirata a un oggetto di scena, ma è un tributo a un tributo. Il dispositivo presente nella serie è infatti una reinterpretazione del Data General 6053 'Dasher' Terminal, un design arcaico risalente al 1977. Atomic Keyboards ha saputo cogliere questa connessione, trasformandola in un prodotto contemporaneo che mantiene intatto il fascino vintage dell'originale.

Fortunatamente, questa nuova incarnazione tecnologica porta alcuni aspetti dei suoi predecessori nel presente. L'edizione limitata sarà dotata di interfaccia USB Type-C e sarà compatibile con i sistemi operativi Windows, Linux e MacOS, rendendo questo pezzo da collezione non solo un oggetto decorativo ma una periferica perfettamente funzionante. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora annunciato, il sito di Atomic Keyboards mostra un prezzo di $399 barrato, suggerendo che il costo finale potrebbe aggirarsi poco al di sotto di questa cifra.

Sebbene questo prodotto di nicchia difficilmente entrerà nelle classifiche delle migliori tastiere sul mercato, rappresenta un affascinante esempio di come la cultura pop possa materializzarsi in oggetti reali, permettendo ai fan di possedere un pezzo tangibile dell'universo narrativo che amano. La tastiera MDR Dasher si propone così come ponte tra finzione e realtà, tra nostalgia tecnologica e design contemporaneo, in un gioco di rimandi che riflette perfettamente la complessità tematica della serie che l'ha ispirata.