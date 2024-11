Questo bellissimo gadget per il meteo è fatto in casa con un Raspberry Pi

Un progettista ha creato un display meteorologico utilizzando un Raspberry Pi e uno schermo e-paper, pubblicando i risultati su Reddit e GitHub. Il dispositivo mostra previsioni meteo e promemoria in modo elegante e a basso consumo energetico.

Il progetto combina un Raspberry Pi con uno schermo e-paper Waveshare da 7,5 pollici per creare un display informativo da incorniciare. Il sistema recupera i dati meteo da OpenWeatherMap e aggiorna lo schermo a intervalli prestabiliti, consumando pochissima energia grazie alla tecnologia e-paper che richiede alimentazione solo durante gli aggiornamenti.

Sul repository GitHub del progetto sono disponibili le istruzioni complete e la lista dei materiali necessari per replicarlo. Oltre al Raspberry Pi (versione 3 o superiore, qui trovate Pi 4 a prezzo vantaggioso) e allo schermo e-paper, servono una scheda SD da 8GB, un alimentatore e una cornice 5x7.

Il creatore, noto come AbnormalDistributions su GitHub, sottolinea la versatilità del progetto:

"Questo setup può essere facilmente adattato per visualizzare qualsiasi tipo di informazione, non solo previsioni meteo".

La natura open source e la semplicità dei componenti rendono il dispositivo ideale per maker e appassionati di domotica che desiderano creare display informativi personalizzati a basso consumo.

La combinazione di Raspberry Pi ed e-paper apre interessanti possibilità per progetti IoT domestici efficienti dal punto di vista energetico. Grazie alle istruzioni dettagliate fornite, anche gli utenti meno esperti possono cimentarsi nella realizzazione, esplorando le potenzialità di questa tecnologia per visualizzare dati in modo elegante e funzionale.