Questo notebook Acer trasforma le immagini 2D in 3D

Acer ha presentato ufficialmente una serie di nuovi prodotti, ideati per designer, sviluppatori e content creator esigenti. Il nuovo laptop ConceptD 7 SpatialLabs è infatti basato sulla nuova piattaforma di processori Intel di undicesima generazione della serie H affiancati da una grafica dedicata di assoluto livello rappresentata dalla GPU Nvidia GeForce RTX 3080.

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition

L’Acer ConceptD 7 in questa versione speciale vede affiancato ad un hardware di altissimo livello delle funzionalità uniche nel suo genere. La piattaforma di riferimento prevede processori Intel Core di undicesima generazione, fino a Intel Core i7, GPU Nvidia GeForce RTX 3080, fino a 64 GB di RAM DDR4 e fino a ben 2 TB di storage a bordo di un SSD NVMe. Il tutto è abbinato un display con risoluzione 4K certificato PANTONE, che assicura un’elevata resa cromatica.

Il tratto distintivo di questo modello però è dato dalla presenza di una serie di telecamere stereoscopiche, che tracciano in tempo reale il movimento degli occhi e della testa dell’utente per poter restituire delle immagini in 3D. Il computer è inoltre dotato di una serie di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale che consentono di trasformare contenuti 2D in contenuti 3D.

Con l’acquisto di questo nuovo laptop, verrà fornito il software SpatialLabs, che consente di convertire i modelli di immagini 3D in immagini 3D stereoscopiche, con supporto alle principali suite di software di modellazione 3D come Autodesk Fusion 360, Rhinoceros e Zbrush.

In concomitanza al lancio del laptop ConceptD 7 SpatialLabs Edition, Acer ha presentato il sito SpatialLabs Developer, da cui gli sviluppatori possono accedere a tutti i tool di cui necessitano, compreso il plug-in a Unreal Engine e il supporto a Ultraleap Hand Tracking, che permette di inserire comandi attraverso gesti delle mani anziché usando il mouse.

Acer ConceptD 3 Ezel Convertible e ConceptD 3 16:10

Acer ha esteso inoltre la linea di prodotti della gamma ConceptD 3, con due nuovi dispositivi. Nello specifico sono stati presentati un nuovo laptop con schermo da 16 pollici e aspect ratio 16:10, ed un nuovoconvertibile con schermo da 15,6 pollici e supporto alle penne digitali Wacom. Entrambi i dispositivi sono basati su una piattaforma Intel Core, con supporto fino a processori Core i7 di undicesima generazione e con la possibilità di installare una GPU Nvidia Quadro T1200. Non mancano un display con certificazione PANTONE e una scocca realizzata in lega di alluminio, per contenere al massimo il peso dei dispositivi.

Prezzi e disponibilità

Acer ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) sarà disponibile nel primo trimestre 2022 al prezzo di € 3.799,00.

