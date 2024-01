Ecco i nuovi Dell XPS, bellissimi e con i nuovi processori Intel

Dell ha annunciato i nuovi modelli della linea XPS, i suoi apprezzati laptop. Riprendono tutti il design e l’approccio dell’XPS 13 Plus, e infatti non c’è più un modello “plus”, giacché la nuova linea diventa lo standard.

La gamma di nuovi modelli include XPS 16 e XPS 14, insieme al rinnovato XPS 13. Caratterizzati da un approccio minimalista, realizzati con alluminio lavorato a CNC e Gorilla Glass 3, offrono colori tono su tono in Grafite e Platino.

Gli elementi più distintivi restano quindi:

Il layout della tastiera (che ad alcuni non è piaciuto)

La barra touch, con l’eliminazione dei tasti funzione

Il design “senza touchpad”, grazie a un’integrazione della superficie touch nella scocca senza soluzione di continuità

Gli schermi InfinityEdge con opzioni OLED touch, refresh rate variabile e supporto Dolby Vision garantiscono dettagli vividi. Arriva anche l’audio Dolby Atmos e altoparlanti quadrupli, più funzioni IA per migliorare le prestazioni sonore.

La gamma XPS 16 si presenta come il modello di punta, offrendo prestazioni potenti per carichi di lavoro complessi. Equipaggiato con gli ultimi processori Intel Core Ultra e GPU NVIDIA GeForce RTX, è ideale per editing video e software AI avanzato.

L’XPS 14, più leggero del 21% rispetto all’XPS 16, offre un migliore equilibrio tra potenza e portabilità, con opzioni di GPU NVIDIA GeForce RTX.

Il leggendario XPS 13, pioniere del design, continua a offrire versatilità con tre nuove opzioni di display. Pesa solo 1,2 Kg ed è quindi un campione di mobilità.

Naturalmente, grazie in particolare ai nuovi processori Intel Core Ultra, anche i nuovi Dell XPS ha la “intelligenza artificiale integrata”. E la tastiera, naturalmente, ha il nuovo tasto dedicato a Microsoft Copilot.