Se siete alla ricerca di un notebook prodotto da un marchio affidabile, vi informiamo che il Prime Day di autunno propone il Huawei MateBook D 15 a un prezzo a dir poco sbalorditivo, paragonabile quasi a un portatile entry level. Salvo esaurimento scorte, per i prossimi due giorni potete acquistarlo a soli 379,00€, cifra quasi dimezzata rispetto all’originale.

Un’occasione senza precedenti, che riguarda, come detto, un notebook che si posiziona nella fascia di mercato intermedia, ossia quella che assicura prestazioni ottime per la stragrande maggioranza delle persone. Nella sua categoria, il Huawei MateBook D 15 ne esce a testa alta, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa offerta.

La versione scontata è quella con processore Intel Core i3 di 11° generazione, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Si tratta di specifiche tecniche che, come anticipato, soddisfano le esigenze della maggior parte degli utenti. L’offerta viene avvalorata dal fatto che Huawei MateBook D 15 è un notebook dal design sottile e che quindi ben si addice all’utilizzo in mobilità, nonostante lo schermo da 15 pollici. Anche la scheda tecnica di quest’ultimo parla chiaro e ci dice che il rapporto schermo-corpo è dell’87%, che si traduce in un’esperienza FullView.

Con il Huawei MateBook D 15 potrete poi connettervi a più monitor o dispositivi in maniera forse mai così semplice e veloce, merito delle funzioni integrate dal produttore, come il Huawei Share. Un notebook che si concentra molto anche sulla connettività, dove sono presenti le ultime tecnologie in campo Wi-Fi, nonché quelle riguardanti agli ingressi, tra cui spicca la Thunderbolt 4. Insomma, un portatile funzionale e versatile e, per questo, la scelta perfetta per chiunque desideri lavorare in mobilità senza troppi pensieri.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

