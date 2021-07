Radeon RX 6600 XT e RX 6600, due date di uscita separate per le prossime GPU AMD

Da qualche tempo si parla ormai di agosto come periodo di lancio della AMD Radeon RX 6600 XT e Radeon RX 6000. Negli scorsi giorni, poi, si era parlato addirittura di un giorno specifico: presumibilmente l’11 agosto. Un nuovo report dello YouTuber Coreteks, però, indica che AMD dividerà il lancio delle sue GPU Navi 23.

Secondo quanto afferma Coreteks, che ha previsto correttamente la data di lancio della RX 6700 XT e della tecnologia FSR, la variante non-XT di AMD sarà presentata non prima di settembre. Mentre il modello RX 6600 XT, a questo punto, potrebbe essere presentato prima, coincidendo con le informazioni che davano come possibile data di rilascio l’11 agosto.

Quick FIY ➡️ 6600 Non-XT September/October

➡️ Navi24 end of this year — coreteks (@coreteks) July 20, 2021

Come riporta anche VideoCardz, secondo lo YouTuber AMD Radeon RX 6600 verrà lanciata a settembre o ottobre, il che suggerisce che non esiste ancora una data precisa per questo particolare modello. Vale anche la pena notare che AMD non ha ancora rilasciato la Radeon RX 6700 non-XT nonostante la sua sorella XT sia stata lanciata 4 mesi fa.

Si prevede che AMD Radeon RX 6600 disporrà di 1792 Stream Processor, che è la stessa configurazione della serie mobile RX 6600M e Radeon Pro W6600 per workstation. Radeon RX 6600 XT invece utilizzerà l’intero die Navi 23, questo significa che il prodotto avrà a sua disposizione 2.048 Stream Processor (SP). Entrambe inoltre dovrebbero essere limitate all’interfaccia PCIe 4.0 x8.

Secondo quanto riportato dagli ultimi leaks, la RX 6600 XT avrà delle performance simili alla 3060 Ti di Nvidia. Infatti secondo un test effettuato in un popolare benchmark cinese chiamato Ludashi, una presunta RX 6600 XT avrebbe ottenuto 599007 punti. Nel sistema di classificazione dei benchmark, l’RX 6600 XT ha ottenuto un punteggio in linea con l’RTX 3060 Ti di Nvidia.

Il tweet di Coreteks, inoltre, suggerisce che la GPU Navi 24 di AMD non arriverà prima della fine dell’anno. Beige Goby, il nome in codice Navi 24, sarà una GPU entry level che molto probabilmente succederà alla serie Radeon RX 5500. Si pensava che AMD avrebbe lanciato questi nuovi prodotti entro la stagione del back-to-school (agosto/settembre), ma a quanto pare c’è ancora un po’ da attendere.