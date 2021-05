AMD, scoperto il nome in codice della GPU Navi 24

I colleghi di Phoronix hanno riferito che AMD ha iniziato ad attivare il supporto della sua GPU più piccola della famiglia RDNA 2 in Linux. In particolare, al chip, conosciuto come Navi 24, è stato assegnato il nome in codice “Beige Goby”. Il suo avvistamento indica che il processore grafico è sulla buona strada per arrivare sul mercato durante i prossimi mesi e guadagnare il proprio posto all’interno di desktop e notebook economici. Tuttavia, al momento è piuttosto difficile capire quale sarà il nome ufficiale delle schede grafiche equipaggiate con “Beige Goby”.

Ricordiamo che AMD, per i codename interni delle GPU Navi serie 20, ha deciso di utilizzare i nomi di pesci, come evidenziato dalle diciture presenti nei driver Linux. Ad esempio, la Radeon RX 6800/6900 (Navi 21) si chiamava Sienna Cichlid, ma ci sono anche Navy Flounder (Navi 22), Dimgrey Cavefish (presumibilmente Navi 23) e ora abbiamo Beige Goby (che dovrebbe essere Navi 24).

Con quattro diverse GPU, la famiglia di GPU AMD serie RDNA 2 coprirà una fetta più ampia del mercato rispetto a qualsiasi altra gamma Radeon negli ultimi anni. Vega, ad esempio, si rivolgeva solo al mercato di fascia alta, mentre Polaris puntava al segmento budget e mainstream. Anche la serie Navi 10 di ultima generazione era indirizzata al mercato mainstream, mentre Navi 20 copre l’intera gamma, dai PC entry-level fino ai desktop da gaming di fascia alta dotati delle migliori schede video.

Poiché Beige Goby (Navi 24) sarà una GPU entry level, probabilmente verrà usata come base per le schede grafiche della serie Radeon RX 6400 di AMD. Possiamo ipotizzare che i nuovi prodotti saranno lanciati entro la stagione del back-to-school (agosto/settembre), anche se non abbiamo idea delle date effettive. Tenendo presente che AMD continua a utilizzare l’architettura basata su GCN5 (Vega) per le sue GPU integrate, molti OEM potrebbero preferire utilizzare schede grafiche dedicate della serie Radeon RX 6400 per differenziarsi dai concorrenti.