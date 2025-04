Radeon RX 9060 XT in arrivo a maggio, la vedremo al COMPUTEX?

Dopo il grande successo delle due RX 9070, c’è grande attesa per la Radeon RX 9060 XT, che potrebbe mettere in grossa difficoltà NVIDIA e la sua famiglia RTX 5060, di cui oggi ha debuttato la RTX 5969 Ti (qui trovate la nostra recensione).

Secondo recenti indiscrezioni provenienti dal forum Chiphell, il gigante di Sunnyvale avrebbe programmato il lancio della Radeon RX 9060 XT per maggio, in concomitanza con il COMPUTEX di Taipei, una delle vetrine tecnologiche più importanti dell'anno e spesso palco perfetto per l’annuncio di nuovo hardware.

Lanciare la nuova RX 9060 XT in un periodo così significativo potrebbe rappresentare una mossa calcolata per massimizzare l'attenzione mediatica e la visibilità del prodotto. Sebbene il Team Red non abbia ancora ufficializzato i suoi piani per il prossimo lancio GPU, la coincidenza con un evento della portata del COMPUTEX suggerisce l'intenzione di fare un'entrata in grande stile nel segmento mid-range, specialmente dopo il successo dei modelli già lanciati sul mercato.

Le specifiche trapelate sulla Radeon RX 9060 XT promettono interessanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Il cuore della scheda sarà il die Navi 44, accompagnato da un'interfaccia bus a 128-bit. La GPU dovrebbe essere disponibile in configurazioni da 8GB e 16GB, allineandosi strategicamente con l'offerta della concorrente NVIDIA. Con 2.048 Stream Processors – esattamente la metà rispetto alla più potente RX 9070 XT – la scheda punta a offrire prestazioni equilibrate per i giocatori che non vogliono spendere cifre astronomiche.

Le frequenze di clock rappresentano un altro punto di forza: 2620 MHz in modalità game e ben 3230 MHz in boost. Questi numeri suggeriscono un salto prestazionale decisamente importante rispetto alla RX 7600 XT della generazione passata, potenzialmente posizionando la nuova arrivata come un'opzione particolarmente appetibile nel mercato di fascia media.

La vera battaglia si giocherà sul terreno della disponibilità e del prezzo.

Per conquistare veramente il segmento mid-range, AMD dovrà concentrarsi su due aspetti fondamentali: un prezzo competitivo e una disponibilità adeguata. Con la RTX 5060 Ti posizionata a 405 euro per la versione da 8GB e 459 euro per quella da 16GB, ci si aspetta che AMD possa proporre la sua RX 9060 XT a cifre più aggressive, magari anche sotto la soglia psicologica dei 400 euro.

La capacità di mantenere livelli di inventario sufficienti per soddisfare la domanda del mercato sarà altrettanto cruciale: il lancio di un ottimo prodotto può essere gravemente minato da problemi di disponibilità e AMD non può assolutamente farsi scappare questa occasione, essenziale per continuare a guadagnare terreno nel mercato GPU, dove finora NVIDIA ha regnato incontrastata.