Raspberry Pi diventa il cervello dalla vostra smart home con questo progetto

Sono iniziati i preorder in crowdfunding di Home Assistant Amber, un sistema di automazione domestica basato su un Raspberry Pi 4 Compute Module 4. Attualmente finanziato al 53% su Crowd Supply, quasi sicuramente raggiungerà il suo obiettivo, dato che mancano ancora 40 giorni al termine della campagna. Equipaggiato con lo stesso System on Chip (SoC) di Raspberry Pi 4 e con un nuovo form factor, il Compute Module 4 è disponibile in ben 32 varianti, diventando il più potente dell’intera serie ed elimina il form factor SODIMM dei modelli precedenti a favore di un dispositivo più piccolo che misura solo 55×40 mm.

Credit: Home Assistant / Nabu Casa / Crowd Supply

La scheda, che ospita Gigabit Ethernet (con un’opzione PoE per ridurre il cablaggio), un modulo Zigbee 3.0/Matter e uno slot M.2 per un SSD o un acceleratore AI come Google Coral, viene fornita in un case personalizzato con un dissipatore di calore. È compatibile con tutte le varianti di Compute Module e supporta l’avvio da NVMe se non è installata una memoria flash integrata. Sono disponibili due porte USB 2.0, insieme a una USB Type C tramite un bridge USB.

L’involucro in policarbonato misura 123x123x36 mm e il dispositivo assorbe un massimo di 9W sotto carico, scendendo fino a 1,5 W quando è inattivo. Viene controllato tramite un app per smartphone, con un sistema operativo basato su Linux/Python sulla scheda stessa, e, se l’operazione di crowdfunding andrà a buon fine, le consegne inizieranno nel maggio del 2022.

Credit: Home Assistant / Nabu Casa / Crowd Supply

Credit: Home Assistant / Nabu Casa / Crowd Supply

Ricordiamo che il crowdfunding di un progetto non offre la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere in crowdfunding è come un investimento, dove credete nel progetto e desiderate che abbia successo; quindi, non si sta parlando dell’acquisto di un articolo al dettaglio. Nel caso foste interessati, potete partecipare alla campagna su Crowd Supply al seguente indirizzo.