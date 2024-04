Samsung sta cominciando a mettere la cybersecurity negli elettrodomestici. Ecco perché è una buona idea

La casa del futuro è sempre più connessa e smart, con dispositivi che interagiscono fra loro nel cosiddetto IoT, o Internet of Things. Tra i giganti dell'elettronica che spingono l'innovazione in questo settore, Samsung si distingue per la sua propensione a trovare soluzioni all'avanguardia senza tralasciare la sicurezza. Recentemente, l'attenzione si è concentrata sul suo ultimo frigorifero French Door con AI Family Hub che, oltre a sfoggiare un design raffinato e funzionalità avanzate, promette di portare la sicurezza dei dati domestici a un nuovo livello grazie all'integrazione del sistema Samsung Knox.

Il nuovissimo frigorifero di Samsung non è soltanto un elettrodomestico intelligente in grado di monitorare il contenuto al suo interno o di consigliare ricette basate sugli ingredienti disponibili. La vera rivoluzione sta nella sua capacità di garantire una protezione dei dati personali e privati attraverso Samsung Knox, un sistema di sicurezza che ha ricevuto la certificazione Diamond-level da UL Solutions per le sue capacità di sicurezza. Questo lo rende il primo prodotto nel settore domestico a ottenere un riconoscimento così prestigioso.

Samsung Knox non è un nome nuovo per gli appassionati della tecnologia della casa coreana. Molti dei suoi smartphone già sfruttano questo strumento avanzato di sicurezza, che implementa diversi livelli di protezione, dalla crittografia dei dati a livello di chip fino a una vasta gamma di opzioni di sicurezza. Per i dispositivi smart home, come il frigorifero French Door con AI Family Hub, ogni prodotto con connessione Wi-Fi è dotato di chip di circuito integrato (IC) che cripta i dati, proteggendoli da violazioni e attacchi esterni.

Secondo quanto riferito da Neil Rochell, Senior Manager EU home offices di Samsung, durante l'evento a Parigi, l'obiettivo dell'azienda è far sì che i suoi elettrodomestici diventino un "luogo sicuro per le informazioni familiari".

Questo grazie alla crittografia end-to-end offerta da Knox sui dati memorizzati nel cloud. Per conseguire la certificazione Diamond-level da UL, Knox doveva dimostrare di poter offrire non solo misure preventive, come l'anonimato dei dati e il rilevamento di software o accessi non autorizzati, ma anche di identificare proattivamente vulnerabilità di sicurezza.

Quando si acquista un nuovo dispositivo intelligente, è fondamentale verificare le protezioni di sicurezza offerte e, possibilmente, dotarsi dei migliori software antivirus per i propri dispositivi mobili e computer.

La sicurezza nel mondo degli elettrodomestici smart è un tema sempre più attuale e importante. Oggi, tali dispositivi promettono di rivoluzionare la vita domestica con funzionalità innovative che richiedono e generano enormi quantità di dati. Tuttavia, con il crescente impiego di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, aumentano anche i rischi per la sicurezza e la privacy delle famiglie.

Le innovazioni di Samsung non si fermano qui. L'azienda ha presentato funzioni all'avanguardia come la modalità Energia AI, che nei nuovi frigoriferi French Door con AI Family Hub può ridurre i costi energetici fino al 15%, e nella nuova lavatrice Samsung AI ecobubble addirittura fino al 70%. Questi avanzamenti tecnologici, uniti a un impegno senza precedenti per la sicurezza, rendono gli elettrodomestici Samsung non solo più intelligenti, ma anche più sicuri per le famiglie di tutto il mondo.

Infine, è interessante osservare come Samsung stia ampliando l'applicazione della tecnologia Knox oltre i telefoni, ai frigoriferi e persino agli aspirapolvere e lavapavimenti robotizzati, come il nuovo modello Bespoke Jet Bot Combo AI.