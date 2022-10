Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a una continua carenza di chip e semiconduttori a causa dell’esplosiva domanda causata dalla pandemia di COVID-19 e ai continui lockdown. Questo ha portato all’impossibilità di soddisfare le richieste dei clienti e a un successivo innalzamento dei prezzi. Anche il popolare single board computer Raspberry Pi, utilizzato da milioni di maker in tutto il mondo per i loro progetti, non è certo stato immune dal problema, visto che da svariati mesi risulta di difficile reperibilità, soprattutto al suo prezzo consigliato.

Recentemente, lo youtuber Jeff Geerling ha pubblicato un interessante video nel quale aggiorna l’utenza sulla situazione attuale e, purtroppo, non ci sono cambiamenti importanti a riguardo. Infatti, le forniture sono ancora limitate e Raspberry Pi non è in grado di ottenere il volume di produzione adeguato per soddisfare la domanda, soprattutto dei clienti finali. L’azienda ha deciso di dare maggiore priorità a quelli OEM e industriali, in modo che le società che si affidano a Raspberry Pi per i loro progetti non soffrano ulteriormente, portandole eventualmente anche al fallimento.

Photo Credit: Raspberry Pi Foundation

Eben Upton, co-fondatore di Raspberry Pi, ha affermato che ogni mese vengono prodotti 400.000 Raspberry Pi, che vanno in gran parte alle aziende commerciali. Ulteriori aggiornamenti inerenti alle forniture saranno pubblicati sul blog ufficiale. Geerling spera che situazione ritorni presto alla normalità e ha affermato:

Vorrei che Raspberry Pi ricominciasse a dare priorità agli hobbisti e ai maker. Questo era l’intento originario: istruzione, hobbisti e maker. Gran parte della comunità Raspberry Pi è costituita da maker ed è difficile vedere queste persone costrette a scegliere alternative.

La situazione potrebbe portare diverse persone a guardare con maggiore interesse anche altri single board computer invece di attendere o pagare Raspberry Pi a prezzo maggiorato su eBay o vari portali di vendita. Sul mercato esistono ormai diverse alternative, che si differenziano tra loro per svariate caratteristiche, come costo, form factor o potenza.