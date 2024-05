ChatGPT imparerà da Reddit, disastro in vista?

OpenAI ha recentemente annunciato una nuova collaborazione con Reddit. L'accordo, simile a quello precedentemente stipulato da Reddit con Google, prevede una partnership che potrebbe valorizzare tanto le discussione online quanto lo sviluppo di nuove applicazioni basate sui modelli di linguaggio avanzati di OpenAI.

Il CEO di Reddit, Steve Huffman, ha espresso ottimismo per questa collaborazione, rilevando come l'inclusione delle discussioni Reddit in ChatGPT faciliti gli utenti nella ricerca di contenuti pertinenti e nella scoperta di nuove comunità. D'altro canto, questa mossa potrebbe anche permettere a Reddit di introdurre funzionalità IA per arricchire l'esperienza di moderatori e utenti della piattaforma.

Precedentemente, Reddit si era mostrata reticente nei confronti delle aziende che utilizzavano i suoi dati per addestrare modelli IA, arrivando a minacciare il blocco dei crawler web di Google. La reazione della community Reddit rimane una variabile incerta, vista la storica sensibilità degli utenti riguardo le decisioni esecutive sulla piattaforma.

Un esempio recente riguarda gli oltre 7.000 subreddit oscurati in segno di protesta contro i cambiamenti nel prezzo dell'API di Reddit avvenuti a giugno 2023. Inoltre, in seguito alla notizia di una partnership tra OpenAI e il forum di programmazione Stack Overflow, alcuni utenti sono stati sospesi dopo aver cercato di cancellare i loro post.

Solo il tempo ci dirà come questa partnership influenzerà il panorama di Reddit e il modo in cui gli utenti interagiranno con le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale, enfatizzando l'importanza di trasparenza e dialogo aperto tra le piattaforme digitali e le loro community.