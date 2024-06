Retro Pocket 386: un laptop figlio degli anni '90 a meno di 200€

Il revival del gaming retrò sta conquistando sempre più appassionati e, nonostante le moderne alternative come Raspberry Pis, PC, e mini console dedicate, molti concordano che giocare sull'hardware originale offra un'esperienza senza paragoni. In questo contesto, emerge il Pocket 386, un laptop retrò che attrae numerosi giocatori nostalgici degli anni '90.

Prodotto dagli stessi creatori del Hand 386 e del Book 8088, il Pocket 386 condivide con questi ultimi le specifiche tecniche, tra cui un chip 386 SX da 40MHz, 8MB di DRAM, una scheda VGA sostituibile e una scheda audio Yamaha.

Si distingue però per il suo ampio schermo LCD IPS da 7 pollici, con un rapporto d'aspetto di 16:9, modificabile a 4:3 tramite il menu OSD per chi desidera un'esperienza più autentica.

Nonostante l'assenza di un trackpad, o di un più classico trackpoint, il Pocket 386 permette di controllare il cursore usando i tasti freccia, mentre i tasti "shift" e "punto di domanda" posti ai lati del tasto "freccia su" funzionano come click sinistro e destro. Il dispositivo include diverse porte di interfaccia, come la PS/2 e VGA, rendendo possibile l'uso di un mouse tradizionale a trackball e monitor CRT.

Inizialmente, il Pocket 386 sarà fornito con Windows 3.11, ma gli acquirenti possono richiedere a DZT's Store, il venditore del notebook, un file GHO per aggiornare il sistema a Windows 95.

Il prezzo di listino del laptop è di 300 dollari, ma è stato perennemente scontato del 37%, portando il costo a soli 187 dollari. È disponibile in due colorazioni, nero e trasparente, e viene fornito con connettore PS/2 VGA, un connettore Lpt, un adattatore seriale + TTL-RS232 e un caricabatterie da 12 volt.

Le dimensioni compatte del Pocket 386, 8.3 x 4.8 x 1.2 pollici, lo rendono facile da trasportare in borsa o, perfino, da tenere in tasca, se ne si hanno di abbastanza grandei.

Il prodotto ha venduto quasi 400 unità, in sole 24 ore, e ha ricevuto una cinquantina di recensioni, con una valutazione media di 4.9 stelle. Il Retro Pocket 386 è stato anche accolto molto calorosamente dai canali YouTube dedicati al retrogaming, quali RetroTV1 Tech, che ha testato giochi come Doom, Wolfenstein 3-D, Commander Keen 4 e Test Drive 3, mostrando apprezzamento per questa peculiare operazione nostalgia.

Il Retro Pocket 386 offre quindi un'opportunità eccezionale per tutti gli appassionati di retrogaming desiderosi di rivivere le atmosfere tipiche del PC Gaming anni '90 con un laptop retrò, nuovo di zecca.