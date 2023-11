RTX 3080 20GB ed RX 580 16GB non esistono? Invece sì, le fanno in Cina

In Cina è emersa una tendenza particolare che ha attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia. I riflettori sono puntati sul modding delle GPU, in particolare le RTX 3080 e le Radeon RX 580, riutilizzate e adattate per il fiorente mercato dell'intelligenza artificiale.

Queste GPU, spesso provenienti da operazioni di cryptomining ormai smantellate, stanno trovando una nuova vita grazie ad aziende come Jieshuo, azienda che le recupera e le trasforma in acceleratori IA. La scarsità di nuovi acceleratori per l'intelligenza artificiale, intensificata dalle sanzioni statunitensi, ha portato alla ribalta questo mercato clandestino.

La RTX 3080 20GB, una versione fantasma che non è mai stata annunciata da parte di Nvidia, è diventata una delle protagoniste di questo mercato non convenzionale. Le aziende cinesi scelgono la RTX 3080 per la sua economicità e la modificano facilmente per ottenere 20GB di memoria attraverso modifiche fisiche e software. Lo scopo di queste schede, prima ricercate fortemente per il mining di cryptovalute, è cambiato: ora hanno un prezzo di circa 900 dollari, alzato dalla scarsità di GPU RTX con tanta memoria.

Ma la RTX 3080 non è l'unica protagonista di questa storia. La Radeon RX 580, originariamente dotata di 8GB di memoria, sta ora riemergendo con una capacità doppia, risultato di aggiornamenti meticolosi eseguiti dalle aziende cinesi. Le pagine ufficiali che vendono queste schede riconoscono in modo trasparente la loro origine di GPU impiegate precedentemente per il cryptomining.

L'afflusso di queste GPU non convenzionali solleva preoccupazioni sull'affidabilità di queste schede, in quanto potrebbero contenere componenti invecchiati che potrebbero guastarsi inaspettatamente. Sebbene le aziende offrano ora una garanzia di due anni, il processo di reclamo rimane una sfida.

Con la continua evoluzione del mercato delle GPU in Cina, la comparsa di modelli così particolari potrebbe diventare più comune. L'integrazione delle GPU RTX mobile nel mercato desktop non è più un fatto sorprendente, a dimostrazione della costante esplorazione di nuove idee da parte delle aziende cinesi.